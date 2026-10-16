Grusel-Disco, Zaubershow und Piraten im Schloss Porcia

Am 23. Oktober verwandelt sich das Schloss Porcia in Spittal in ein geheimnisvolles, verzaubertes Schloss. Kostenlose Tickets sind von Montag bis Mittwoch im Stadtmarketingbüro erhältlich.

Das Schloss Porcia in Spittal verwandelt sich am Freitag, dem 23. Oktober, in ein geheimnisvolles „verzaubertes Schloss“. Von 14.30 bis 18 Uhr erwartet Kinder ab vier Jahren und ihre Familien ein abwechslungsreicher Nachmittag voller Magie, Musik und kleiner Geister. Eröffnet wird das verzauberte Schloss um 14.30 Uhr im Innenhof von Schlosswächter Martin und seinen Geisterlein, die auch im weiteren Verlauf des Nachmittags für Unterhaltung sorgen. Snacks und Drinks, Musik und ein Fotopoint laden von 14 bis 18 Uhr zum Verweilen im Innenhof ein.

„Mit dem ‚Verzauberten Schloss‘ möchten wir unseren jüngsten Besucherinnen und Besuchern einen besonderen Nachmittag bieten. Das Schloss Porcia bietet die perfekte Kulisse für Magie, Fantasie und gemeinsame Erlebnisse mit der ganzen Familie“, sagt Bürgermeister Gerhard Köfer.

Freier Eintritt für verkleidete Besucher

Um 15 und 17 Uhr präsentieren die Donaupiraten im Ahnensaal ihre „Magischen Geschichten“. Ebenfalls um 15 und 17 Uhr sorgt Martin Haderer mit seiner Zaubershow für staunende Gesichter. Für die jüngeren Besucher gibt es um 15 Uhr im Musiksaal ein Bilderbuchkino. Gemeinsam mit der Stadtbücherei Spittal wird „Die kleine Rittereule und der frühe Vogel“ gezeigt. Auch das Museum für Volkskultur ist Teil des Programms: Von 10 bis 16 Uhr erhalten alle verkleideten Besucher freien Eintritt.

Zum Abschluss treffen sich kleine Hexen, Zauberer, Geister und andere Fantasiegestalten noch einmal im Innenhof: Von 17.30 bis 18 Uhr steigt dort die große Grusel-Disco. Für die gekennzeichneten Programmpunkte werden aufgrund begrenzter Plätze und zur Qualitätssicherung kostenlose Tickets ausgegeben. Diese sind von Montag, 19. Oktober, bis Mittwoch, 21. Oktober, jeweils von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr im Stadtmarketingbüro im Schloss Porcia erhältlich.