Zu gefährlich! Könige müssen ihre Show verschieben

Aufgrund der jüngsten Attacken der Houthi-Milizen in Saudi-Arabien musste der Six Kings Slam auf Ende Dezember verschoben werden.

Der „Six Kings Slam“ der Tennisprofis in Saudi-Arabien ist am Mittwoch von Oktober auf Ende Dezember verschoben worden. Anlässlich der jüngsten Attacken der pro-iranischen Houthi-Miliz auf das Königreich gibt es Sicherheitsbedenken für die Austragung des für die Spieler lukrativen Einladungsturniers. In Riad sollten ab kommender Woche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Alex de Minaur und Taylor Fritz zu sehen sein. Der verletzte Jannik Sinner hatte abgesagt.