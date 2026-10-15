US-Trainer filmte heimlich Minderjährige: 90 Jahre Haft

Der ehemalige Nachwuchstrainer Sean Gardner wurde wegen heimlicher Aufnahmen von minderjährigen Turnerinnen in Mississippi zu 90 Jahren Haft verurteilt.

Wegen heimlicher Nacktaufnahmen von minderjährigen Turnerinnen ist ein ehemaliger Nachwuchstrainer in den USA zu 90 Jahren Haft verurteilt worden. Eine Bundesrichterin verhängte gegen Sean Gardner die Höchststrafe von jeweils 30 Jahren für drei Anklagepunkte wegen der Erstellung von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs.

Der 39-Jährige bekannte sich schuldig. Zwischen Dezember 2017 und April 2018 hatte er in einem Turnzentrum im US-Bundesstaat Mississippi eine versteckte Kamera in einer Toilette installiert und nach Angaben der Ermittler mindestens zehn Minderjährige nackt oder beim Entkleiden gefilmt. Die Aufnahmen wurden erst Jahre später auf seinen Computern gefunden, als Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Gardner in Iowa im Raum standen.

Verbände rücken in den Fokus

In diesem Bundesstaat hatte der Verurteilte an einer renommierten Nachwuchsakademie gearbeitet. Dort sollen die Verantwortlichen von den Vorwürfen gewusst, jedoch zunächst nichts unternommen haben, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur AP. Der Fall warf erneut die Frage auf, ob die Verbände in den USA genug tun, um Sportlerinnen vor sexuellem Missbrauch durch einflussreiche Trainer zu schützen.

Denn ehemalige Turnerinnen warfen Gardner zudem vor, seine Stellung als Trainer ausgenutzt zu haben. In diesem Zusammenhang ist er bisher nicht angeklagt. Mehrere Zivilklagen gegen Gardner, den US-Turnverband USA Gymnastics und Gardners damaligen Arbeitgeber sind noch anhängig.