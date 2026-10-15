Lkw-Ladekran geriet im Bezirk St. Pölten in Oberleitung

Ein Personenzug mit rund 40 Insassen musste in der Folge evakuiert werden.

In Neulengbach (Bezirk St. Pölten) ist am Mittwoch ein Lkw mit seinem Ladekran in eine Oberleitung geraten. Feuerwehrangaben zufolge riss diese in der Folge ab. Ein Personenzug mit rund 40 Insassen blieb demnach stehen und musste evakuiert werden. Aufgrund des Vorfalls kam es zu einer Unterbrechung auf der „alten“ Weststrecke.

Der Oberleitungsschaden wurde vom Lkw beim Holzverladeplatz in Neulengbach verursacht, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Kirchstetten-Markt. Aufgrund des Schadens waren zwischen Kirchstetten und Eichgraben-Altlengbach bis voraussichtlich 17.00 Uhr keine Fahrten möglich, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.