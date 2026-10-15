Erster Realitätscheck für das Milliardenprojekt Koralmbahn
Seit zehn Monaten verbindet die Koralmbahn Kärnten und die Steiermark. Eine erste Bilanz zeigt: Ihre Wirkung ist „über den Erwartungen, aber unter ihren Möglichkeiten“.
Freitage, Sonntage und lange Wochenenden sind die beliebtesten Reisetage auf der Koralmstrecke. Der stärkste Tag bisher war Samstag, der 20. Dezember 2025 mit 15.600 Bahnfahrern, die die Strecke durch den knapp 33 Kilometer langen Tunnel genutzt haben. Zehn Monate nach der Eröffnung des längsten Eisenbahntunnels Österreichs zog eine Experten- und Expertinnenrunde Mittwochabend eine erste Bilanz über die so lang ersehnte neue Südstrecke, die Kärnten an die Steiermark angekoppelt und Österreich ins Herz des europäischen Schienennetzes gerückt hat: beim Wirtschaftsforum Unterkärnten im Veranstaltungszentrum Kuss in Wolfsberg auf Einladung von Wirtschaftskammer, Raiffeisen und Kleine Zeitung.
„Wirkt die Koralmbahn? Ja“, beantwortete sich Christian Holzer, Leiter des Asset-Managements der ÖBB Infrastruktur, die Eröffnungsfrage gleich selbst. Sein Ja kann er mit Zahlen untermauern: Im Durchschnitt nutzen täglich 10.000 Menschen die Koralmbahn, wodurch bisher sechs Prozent Straßenverkehr gespart wird. Ab und an St. Paul hat sich die Zahl der Bahnreisenden versechsfacht. Das ist gut, aber nicht gut genug. Holzer: „Die Koralmbahn ist über ihren Erwartungen, aber unter ihren Möglichkeiten.“
Wuggenig: „Mehr Bewerbungen aus der Steiermark“
Sodann riefen WK-Bezirksobmann Gerhard Oswald, Raiffeisenlandesbank-Vorstandssprecher Manfred Wilhelmer und Kleine Zeitung-Geschäftsführerin Xenia Daum einen „Abend des Arbeitsmarktes“ aus, um die Koralmbahn als Standortfaktor und ihre Determinante für Work-Life-Balance zu analysieren. „Wir haben seither mehr Bewerbungen aus der Steiermark. Aber die letzte Meile muss noch erschlossen werden“, so Mondi Frantschach-Personalmanagerin Elisabeth Wuggenig. „Die Pack ist keine Zumutbarkeitsgrenze mehr für Jobs. Sie existiert in der Arbeitsvermittlung de facto nicht mehr“, sind sich AMS-Chef Peter Wedenig und sein Kollege Karl-Heinz Snobe aus der Steiermark - seinerseits gebürtiger Lavanttaler - einig. Snobe bringt ein Beispiel aus dem eigenen Haus: „In der AMS-Geschäftsstelle in Deutschlandsberg arbeitet seit kurzem eine neue Mitarbeiterin, die in Frantschach zu Hause ist.“
Auswirkungen auf den Carinthischen Sommer
Auch der Carinthische Sommer profitiert von der Koralmbahn, die die Zugfahrt von Graz nach Klagenfurt von fast drei Stunden auf 41 Minuten verkürzt hat. Der Anteil von Festivalgästen aus der Steiermark hat sich heuer merklich erhöht. „Die Verbindung wirkt sich auf unsere Planung aus. Wir überlegen, manche Veranstaltungen nach Klagenfurt zu verlegen, weil Ossiach mit der Bahn nicht so gut erreichbar ist“, verrät Intendantin Nadja Kayali im Gespräch mit Moderator Uwe Sommerguter.
Die Koralmbahn ist auch der Link zwischen den Raiffeisenbanken im mittleren und unteren Lavanttal und in Eberndorf. Die drei sind zur Raiffeisenbank Koralpe-Klopeinersee fusioniert - und durch die Zugverbindung keine Bank in Randlage mehr. Der neue alte Vorstandsdirektor Karl Schnögl ist stolz darauf: „Die Einsicht ist da, dass der Weg ein gemeinsamer ist.“
Diskurs über Wertschöpfung und Wohlstand
Durch die Koralmbahn ist nicht nur ein neuer Ballungs-, sondern auch ein neuer Wirtschaftsraum mit rund 1,1 Millionen Einwohnern entstanden - neben Wien der zweitgrößte in Österreich. Aber auch diese neue Region ist der Konjunktur und den strukturellen Herausforderungen unterworfen. Raiffeisen-Analyst Matthias Reith verbreitete am Wirtschaftsforum zarten Optimismus, sprach von einem „Aufschwung mit Handbremse“ und betonte die Relevanz der Industrie. „Fast jeder vierte Euro wird in der Industrie erwirtschaftet. Sie ist Basis unseres Wohlstandes. Aber klar ist: Wertschöpfung und Produktivität müssen gesteigert werden.“ Wie das durch und rund um die neue Süd-Achse gelingen kann, darüber diskutierten unter anderen: Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl, Lakesidepark-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht, Albert Kreiner (Wirtschaftsombudsstelle), ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel, WK-Bezirksstellenleiterin Diane Tiefenbacher-Pasterk, Ewald Verhounig und Michael Gassner von der Wirtschaftskammer Steiermark, Bäckermeister Peter Storfer, Kleine Zeitung-Geschäftsleiter Christopher Weiss und Westbahnsprecher Ademir Jatic. Die Westbahn bedient die Koralmstrecke mittlerweile fünf Mal am Tag und freut sich über viele Reisende aus Wien auf der Strecke. Jatic: „An weiteren Haltestellen bleiben wir interessiert.“