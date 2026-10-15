Empörung um Donald Trump: KI-Video nach tödlicher Tigerattacke sorgt für Kritik

US-Präsident Donald Trump hat mit der Veröffentlichung von Videos über einen tödlichen Tigerangriff in Großbritannien Empörung ausgelöst. Besonders ein KI-generierter Clip, in dem Trump spielerisch mit einem Tiger ringt und sich mit ihm anfreundet, stößt auf Kritik. Die Familie des Opfers bat die Öffentlichkeit darum, die Aufnahmen nicht weiterzuverbreiten.

Ein KI-Video, auf dem zu sehen ist, wie Trump spielerisch mit einem Tiger ringt, sorgt für heftige Kritik

Der Vorfall ereignete sich am 10. Oktober 2026 im Yorkshire Wildlife Park nahe Doncaster in England. Der 23-jährige William Chapman wurde tödlich verletzt, nachdem er in das Gehege eines Tigers geraten war. Das Tier griff den Mann an; Chapman starb an seinen Verletzungen.

Am 13. Oktober veröffentlichte Trump auf seiner Plattform Truth Social einen Videoclip des Angriffs. Dazu schrieb er: „Don‘t ever mess with nature!“ – auf Deutsch: „Leg dich niemals mit der Natur an!“ Die Aufnahmen zeigten den Angriff, nicht jedoch den Tod des Mannes.

Trump veröffentlicht KI-Video mit einem Tiger

Kurz darauf verbreitete Trump weitere Aufnahmen von Angriffen durch Großkatzen. Besonders umstritten war ein KI-generiertes Video, in dem er selbst einem Tiger gegenübertritt, mit ihm ringt und schließlich freundschaftlich mit dem Tier posiert. Begleitet wurde der Clip vom Lied „The Lion Sleeps Tonight“.

Die zeitliche Abfolge und die Ähnlichkeiten mit dem realen Vorfall führten dazu, dass zahlreiche Beobachter das Video als Spott über das Todesopfer und die Tragödie interpretierten. Eine eindeutige Erklärung für Trumps Absicht liegt jedoch nicht vor. Die Veröffentlichung des KI-Videos löste angesichts des Todesfalls und der Trauer der Angehörigen scharfe Kritik aus.

Familie bittet darum, die Videos nicht weiterzuverbreiten

Die Angehörigen von William Chapman äußerten sich tief betroffen über die Verbreitung der Aufnahmen. Sie beschrieben den Verstorbenen als warmherzigen und engagierten Menschen und erklärten, dass die Veröffentlichung der Videos ihnen in einer ohnehin äußerst schweren Zeit zusätzliches Leid bereite.

Auch die Tierschutzorganisation Born Free Foundation kritisierte den KI-Clip. Die Organisation warnte davor, dass solche Darstellungen gefährliche Begegnungen zwischen Menschen und Wildtieren verharmlosen und unrealistische Vorstellungen vom Umgang mit großen Raubkatzen fördern könnten.