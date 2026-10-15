Über zehn Monate zu spät: Letzte Kärntner Gemeinde beschließt Budget

Am Montag wird die Gemeinde Keutschach ein Budget für das laufende Jahr beschließen. Das macht sie als letzte Gemeinde des Landes, über zehn Monate zu spät.

Eine Art der Resignation machte sich in Keutschach breit. Die Gemeinde ist nämlich die einzige in ganz Kärnten, die noch kein Budget für das laufende Jahr beschlossen hat. Am Montag, über zehn Monate zu spät, soll sich das aber ändern.

Dann legt der parteilose Bürgermeister Gerhard Oleschko dem Gemeinderat einen Voranschlag vor, der Licht und Schatten beinhalten wird. Der Geldfluss im täglichen Betrieb fällt mit einem Plus von 932.700 Euro zwar positiv aus, Investitionen und investive Auszahlungen sorgen am Ende aber für einen negativen Geldfluss von 2,15 Millionen Euro. Dieses Minus ist rund 1,6 Millionen Euro größer als im Voranschlag 2025.

Segen der Gemeindeaufsicht

Der Bürgermeister ist trotzdem glücklich. „Wir haben endlich ein Budget, das von der Gemeindeaufsicht abgesegnet wurde“, sagt Oleschko. Stefan Primosch, Leiter der Aufsicht des Landes, bestätigt das: „Alle Änderungen wurden eingearbeitet. Grundsätzlich passt der Voranschlag.“ Mit einem Beschluss könne die Gemeinde wieder regulär und ohne Zwölftelregelung arbeiten. Oleschkos Umgang mit jener im Jahr 2024 untersuchte die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen gegen den Bürgermeister stellte sie im September ein.

Zustimmung wahrscheinlich

Der Budgetbeschluss ist höchst wahrscheinlich, denn Vizebürgermeister Karl Dovjak (SPÖ) kündigt seine Zustimmung an – auch wenn er den Entwurf und die Genese nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen möchte. „Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, was im Entwurf steht. Das Jahr ist nur noch zwei Monate lang.“ Dass Mitte Oktober der Finanzrahmen für das laufende Jahr vorgelegt wird, sei „ein Witz“, sagt Kontrollausschussobfrau Dorothea Seebacher (GEL). Zudem sei der Entwurf fehlerhaft und nicht komplett. „Da stehen falsche Werte drin. 32 Projekte lassen sich nicht umsetzen“, ist sie überzeugt. Eine Debatte am Montagnachmittag ist somit vorprogrammiert.

Ob der Voranschlag für das Jahr 2027 ausnahmsweise pünktlich vorgelegt wird? Man bemühe sich, meint Oleschko, der von immer härter werdenden Zeiten für die Gemeinden spricht. Angesichts der bevorstehenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Februar ist der Beschluss eines realistischen Zahlenwerks aber unwahrscheinlich. Ob Oleschko antreten wird, ist noch offen. Dovjak kündigte seine Kandidatur schon an.