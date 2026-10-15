15 Meter abgestürzt: Oststeirer bei Forstarbeiten schwer verletzt

Mittwochmittag kam es zu einem schweren Unfall in einem Wald in Eichberg: Ein Forstarbeiter wurde von einem herabfallenden Ast getroffen und schwer verletzt.

Am Mittwoch, kurz vor Mittag, war ein 37 Jahre alter Mann aus Hartberg-Fürstenfeld gerade mit Holzschlägerungsarbeiten in Kleinschlag bei Eichberg (Gemeinde Rohrbach an der Lafnitz) beschäftigt, als ihn ein herabfallender Ast traf und er daraufhin rund 15 Meter über eine steile Böschung stürzte.



Der Arbeitskollege des Mannes setzte sofort die Rettungskette in Gang, die Freiwilligen Feuerwehren Eichberg und Rohrbach an der Lafnitz wurden zur Menschenrettung alarmiert. Nach der Erstversorgung brachte man den Mann mittels Korbtrage erst zu einem Feuerwehrfahrzeug und von dort weiter zum Rettungshubschrauber C16, der bereits außerhalb des Waldes wartete. Der 37-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Oberwart geflogen.