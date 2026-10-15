Neos zur Altstadt-Bim: „Gestern noch gefeiert, heute abgeschafft“

Das angekündigte Aus für die Altstadt-Bim in Graz sorgt für Kritik: Neos und Wirtschaftskammer sehen einen Schaden für die Innenstadtwirtschaft.

Im September 2013 wurde sie einmal als Probebetrieb eingeführt, ein Jahr später dann in den Dauerbetrieb übernommen: die Altstadtbim, mit der Menschen kostenlos per Straßenbahn im Grazer Zentrum unterwegs sein konnten. Konkret: vom Südtiroler Platz bis Finanzamt und vom Schloßbergplatz bis Dietrichstein- beziehungsweise Kaiser-Josef-Platz. Mit 1. Jänner 2027 ist damit aber Schluss. Das hat die Portugal-Koalition aus KPÖ und Grünen im Zuge ihres Sparpakets beschlossen.

Kritik an der Entscheidung ließ naturgemäß nicht lange auf sich warten. Die Wirtschaftskammer sieht in den Gratis-Öffis eine Unterstützung für den Innenstadthandel. Die Abschaffung sei ein falsches Signal, es brauche mehr Anreize für eine gute Erreichbarkeit. „Höhere Parkgebühren und gleichzeitig das Aus der kostenlosen Altstadt-Bim und eine Reduzierung der kostenlosen Adventsamstage [von vier auf drei; Anm.] sind das Gegenteil dessen, was Handel und Gastronomie jetzt brauchen“, sagt der Grazer WK-Obmann Bernhard Bauer, der auch für die ÖVP im Gemeinderat sitzt. Statt dem Aus würde es eine Ausweitung bis zum Hauptbahnhof brauchen.

Neos kritisieren Grüne für Verschlechterung des Öffi-Angebots

Auch die Neos sehen die Entscheidung kritisch. „Noch vor einem Jahr haben die Grünen die Erweiterung der Altstadtbim als großen Erfolg gefeiert. Jetzt wird das gesamte Angebot gestrichen“, so Gemeinderätin Verena Garber. Was sie damit meint: Mit der Eröffnung der Neutorlinie wurde auch dort die Haltestelle Andreas-Hofer-Platz in die Altstadt-Bim aufgenommen. „Damit bleibt die Altstadt-Bim das, was sie seit Jahren ist: ein unkompliziertes und verlässliches Angebot, das die Innenstadt stärkt“, so die Grünen damals in einer Aussendung.

„Eine lebendige Innenstadt braucht keine zusätzlichen Hürden“, so Garber. „Dass ausgerechnet die Grünen hier den Sparstift ansetzen, ist schon bemerkenswert.“ Sie will im kommenden Gemeinderat wissen, „auf welcher wirtschaftlichen Datengrundlage“ das Aus entschieden wurde.

Schwache Datengrundlage für die Altstadt-Bim

Die war bei der Altstadt-Bim tatsächlich stets diffus. Schon bei der Verlängerung 2014 gab es keine echten Datengrundlagen, auf deren Basis man entschieden hat. Seitens der Holding war zwar von rund 500.000 Euro an Umsatzrückgang die Rede, das war aber eine Hochrechnung. Weil wie viele das Gratis-Angebot wirklich nutzen, welche Effekte das auf den Verkauf von Tickets und für den Innenstadthandel hat – all das wusste man nicht.

Jetzt spricht Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) jedenfalls von rund 700.000 Euro, die die Maßnahme bringen werde.