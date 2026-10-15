Prinzessin Ines von Schweden: Sie muss noch Jahre auf ihr Taufgeschenk warten

Das jüngste Kind von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden wurde im Herbst 2025 getauft. Doch ein Geschenk soll Prinzessin Ines erst in einigen Jahren erhalten.

Ein kleiner Schutzengel, ein Armkettchen oder eine Taufkerze – normalerweise erhalten Kinder zu ihrer Taufe kleine, personalisierte Dinge, die sie später an den Tag erinnern sollen. Doch bei den Royals ticken die Uhren wohl anders.

Mit der Geburt eines Mini-Royals erhält er oder sie in den meisten Fällen einen Titel. So auch bei Prinzessin Ines von Schweden (1), die von Großvater König Carl XVI. Gustaf zur Herzogin von Västerbotten ernannt wurde. Traditionell erhalten die royalen Sprosse zu ihrer Taufe von ihrem zugesprochenen Herrschaftsgebiet Geschenke.

Prinzessin Ines bekam besondere Taufgeschenke

Wie „Svensk Damtidning“ berichtet, bekam das jüngste Kind von Prinzessin Sofia (41) und Prinz Carl Philip (47) von ihrem Herzogtum drei Präsente. Darunter die Schirmherrschaft über das Naturschutzgebiet Mårdseleforsen, eine lebenslange Angelgenehmigung für das Gebiet und einen nach ihr benannten Picknick- und Rastplatz. Doch Letzteren gibt es noch gar nicht.

Auf Anfrage des Mediums bestätigte die Bezirksverwaltung Västerbotten, dass die Errichtung des Taufgeschenks noch nicht begonnen habe. Mit der Fertigstellung des Rastplatzes sei erst 2028 oder 2029 zu rechnen. Prinzessin Ines soll, wenn sie etwas älter ist, den Rastplatz besuchen und offiziell eröffnen.

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia haben noch drei weitere Söhne: Prinz Alexander (geb. 2016), Prinz Gabriel (geb. 2017) und Prinz Julian (geb. 2021). Das Paar gab im Sommer 2014 seine Verlobung bekannt, im Juni 2015 folgte die royale Traumhochzeit in der Schlosskirche zu Stockholm.