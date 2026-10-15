Mittwochabend wurde ein Radfahrer in Hainfeld bei Fürstenfeld von einem Pkw erfasst, der Lenker fuhr jedoch weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch fuhr ein 58-jähriger Radfahrer gegen 20.30 Uhr mit seinem E-Bike auf der Fürstenfelder Straße (B 319) von Großwilfersdorf nach Ilz, als ihn ein nachkommender Pkw-Lenker übersehen haben dürfte. Auf Höhe Hainfeld (Gemeinde Großwilfersdorf) kollidierte er mit dem Radfahrer, wodurch dieser mit seinem E-Bike auf die Seite geschleudert wurde.



Anrainer, die den Aufprall hörten, eilten sofort zum Radfahrer, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Das Rote Kreuz brachte den Mann schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach.



Vom Unfalllenker fehlt bisher jedoch noch jede Spur, da dieser seine Fahrt direkt fortsetzte. Weil beim Aufprall Fahrzeugteile abgebrochen sind, vermutet die Polizei einen grauen Pkw der Marke Audi als Unfallfahrzeug. Die Polizei bittet Personen, die zweckdienliche Beobachtungen und Hinweise zum Fahrzeug teilen können, sich bei der Polizeiinspektion in Ilz unter der Telefonnummer 059133/6222 zu melden.