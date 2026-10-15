Schwanger mit 52: Schauspielerin Hilary Swank erwartet ihr drittes Kind

Die zweifache Oscar-Preisträgerin und ihr Ehemann Philip Schneider freuen sich nach Zwillingen wieder über Nachwuchs. Hilary Swank soll das Kind Ende 2026 zur Welt bringen.

„Viele Leute haben mich gefragt, welches Projekt bei mir als Nächstes ansteht, dieses wird im Dezember veröffentlicht“, mit diesen Worten teilt Oscar-Preisträgerin Hilary Swank ein Video auf Instagram. Zu sehen sind bunte Leuchtfiguren, die sie, ihren Ehemann Philip Schneider und ihre Zwillinge Ohm und Aya (3) zeigen. Wenn man genau hinschaut, sieht man eine kleine Baby-Leuchtfigur am Bauch der 52-Jährigen.

Für die besondere Schwangerschaftsverkündung bekommt die Schauspielerin sofort zahlreiche Glückwünsche. Stars wie Drew Barrymore oder Michelle Monaghan gratulieren zum baldigen Familienzuwachs.

Bereits ihre erste Schwangerschaft, sie erwartete mit 48 Jahren Zwillinge, sorgte weltweit für Schlagzeilen. Für Millionen von Frauen gilt sie mit ihrem späten Mutterglück als Inspiration und Hoffnungsschimmer.

Die späte Schwangerschaft hätte sich damals „einfach so ergeben“, wie Swank gegenüber dem „People“-Magazin erzählt. Dadurch könne sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und „ganz für sie da sein“. „Es hat sich einfach so gefügt, dass ich erst in diesem späteren Lebensabschnitt Mutter geworden bin. Es war nicht so, dass ich sie nicht schon früher gewollt hätte. Es gab viele Dinge, die dem im Wege standen, und deshalb kann ich mir jetzt wirklich die Zeit nehmen, bei ihnen zu sein.“

Aber es war nicht alles immer einfach, bei ihrer ersten Schwangerschaft war die 52-Jährige vor Herausforderungen gestellt. „Für eine Weile hatte ich einige Runden Morgenübelkeit. Meine Freunde sagen mir: ‚Wenn du doppelt schwanger bist, verdoppelt das die Hormone, verdoppelt es die Übelkeit, verdoppelt es alles.‘“, sagt sie im Interview mit „Extra“.

Hilary Swank: Von der Wohnwagensiedlung nach Hollywood

Swank wuchs in einfachen Verhältnissen in einer Wohnwagensiedlung in Washington auf und schaffte nach Anfängen im Fernsehen 1999 mit „Boys Don‘t Cry“ den internationalen Durchbruch. Ihre Darstellung des transsexuellen Brandon Teena brachte ihr begeisterte Kritiken sowie ihren ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin. 2004 folgte mit „Million Dollar Baby“ der nächste Kassenschlager. Die Schauspielerin erhielt ihren zweiten Oscar. Sie war zudem in Projekten wie „P.S. Ich liebe Dich“, „Reedom Writers“ und „Ordinary Angels“ zu sehen.

Mittlerweile hat sich die Schauspielerin auch ein Standbein als Produzentin aufgebaut. Ihr Debüt als ausführende Produzentin gab sie im Jahr 2011 mit der romantischen Komödie „Fremd fischen“. Seitdem hat sie eine Vielzahl von Projekten betreut, bei denen sie häufig die Hauptrolle übernahm. Darunter „Betty Anne Waters“, „Fatale“ oder die Netflix-Serie „Away“.

Privat fand sie von 1997 bis 2007 ihr Glück mit Schauspieler Chad Lowe. Seit 2018 ist Swank mit Unternehmer Philip Schneider verheiratet. Nun freut sich das Paar über ihr drittes gemeinsames Kind.