Lkw verliert in Deutschland fast 1.500 Kisten Bier

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der A8 zwischen Ulm und Augsburg. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

Bei einem Unfall auf der A8 in Deutschland hat ein Lkw 1.440 Kisten Bier verloren. Die fragile Ladung landete in einem Grünstreifen auf der Autobahn zwischen Ulm und Augsburg, wie die Polizei mitteilte.

Der entstandene Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Den Angaben zufolge kam der Lkw am Mittwochnachmittag wegen eines geplatzten Reifens von der Fahrbahn ab. Feuerwehr und Autobahnmeisterei sicherten und reinigten den Unfallort. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.