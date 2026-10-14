Israel verstärkt vor Wahl Truppenpräsenz an "allen Fronten"

Angesichts der am 27. Oktober stattfindenden Wahl in Israel und des damit einhergehenden Risikos einer Eskalation verstärkt die israelische Armee eigenen Angaben zufolge ihre Truppenpräsenz. Wegen der "Brisanz dieser Phase ist das Eskalationspotenzial gestiegen", erklärte Generalstabschef Eyal Samir am Mittwoch bei einem Besuch im besetzten Westjordanland. "Wir haben unsere Streitkräfte in allen Gebieten verstärkt", fügte er hinzu.

Die Gefahr von Zwischenfällen an den Grenzen Israels habe aufgrund der bevorstehenden Wahl zugenommen, erklärte Samir. Die Armee habe ihre Bereitschaft erhöht, um sich "auf Szenarien vorzubereiten, in denen versucht werden könnte, uns zu überraschen". Die Soldaten seien bereit, "umfangreiche Offensiveinsätze gegen jeden zu starten, der versucht, israelischen Zivilisten Schaden zuzufügen", betonte er.

Bei der Parlamentswahl am 27. Oktober wird darüber entschieden, ob Israels am längsten amtierender Regierungschef Benjamin Netanyahu weiterregieren darf.

Der Jahrestag des Überfalls der radikalislamischen Hamas auf Israel aus dem Gazastreifen heraus hatte sich jüngst zum dritten Mal gejährt. Im Gazastreifen kontrolliert ein Jahr nach Inkrafttreten eines von den USA vermittelten Waffenruheabkommens zwischen Israel und der Hamas die israelische Armee mittlerweile mehr als 60 Prozent des durch den Krieg verwüsteten palästinensischen Gebiets und setzt ihre Angriffe weiter fort.

Im Süden des Libanon hat die Gewalt nach dem Abschluss eines Rahmenabkommens zwischen der Regierung und Israel, welches die Entwaffnung der Hisbollah vorsieht, nachgelassen. Die Umsetzung dieses Abkommens stockt jedoch.