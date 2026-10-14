85-Jährige starb nach Kollision mit Rettungsauto in Graz

Auf der Gürtelturmkreuzung stieß am Mittwoch ein Rotkreuz-Fahrzeug mit dem Auto einer Grazerin zusammen. Frau starb im Spital, drei weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

Zu einem furchtbaren Unfall ist es am Mittwochnachmittag an der so genannten „Gürtelturmkreuzung“ im Grazer Bezirk Gries gekommen. Ein Rotkreuz-Auto war auf einer Einsatzfahrt mit dem Pkw einer 85 Jahre alten Grazerin zusammengestoßen. Die Frau erlag im Spital ihren Verletzungen.

Laut Polizei war die 31-jährige Rotkreuz-Mitarbeiterin gegen 13.30 Uhr mit einem Rettungsfahrzeug mit Blaulicht und Folgetonhorn auf dem Eggenberger Gürtel Richtung Süden unterwegs, neben ihr am Beifahrersitz saß ein 20-jähriger Rettungssanitäter. Demnach wollten sie die Kreuzung geradeaus überqueren.

Autofahrerin fuhr bei Grünlicht in die Kreuzung ein

Von der Kärntner Straße kommend hatte die 85-jährige Grazerin ihr Fahrzeug zunächst an der roten Ampel angehalten. Bei Grünlicht fuhr sie in die Kreuzung ein, offenbar hatte sie das von links kommende Rettungsauto nicht wahrgenommen.

Obwohl die Lenkerin des Rotkreuz-Fahrzeugs noch eine Notbremsung einleitete und versuchte auszuweichen, kam es zum Zusammenprall. Dabei stieß das Rettungsauto gegen die Fahrerseite des Pkw.

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde die 85-jährige Autolenkerin in das LKH-Universitätsklinikum Graz eingeliefert. Dort erlag sie im Schockraum ihren schweren Verletzungen.

Passant schlug Fensterscheibe ein und verletzte sich

Die 31-jährige Lenkerin des Einsatzfahrzeuges wurde schwer verletzt, ihr 20-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Passant (32), der sofort beherzt einschritt und die Fensterscheibe des Fahrzeugs einschlug, zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung ins UKH transportiert. Im Rettungsauto hatte sich noch ein Auszubildender des Bundesheeres befunden, er blieb laut dem Roten Kreuz bei dem Unfall unverletzt.

Noch dauern die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang an, berichtet die Polizei. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten bzw. der Unfallaufnahme kam es rund um den Bereich Lazarettgürtel/Kärntnerstraße zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen.

Rotes Kreuz: „Unfall macht uns tief betroffen“

Für das steirische Rote Kreuznahm am Abend Landesrettungskommandant Peter Hansak Stellung. „Dieser tragische Unfall macht uns zutiefst betroffen. Unser Mitgefühl gilt insbesondere den Angehörigen der verstorbenen Lenkerin. Unseren verletzten Kolleginnen und Kollegen sowie dem verletzten Ersthelfer wünschen wir eine rasche und vollständige Genesung“, so Hansak. „Wir tun alles, um Risiken im Einsatz zu minimieren und derart schreckliche Ereignisse zu verhindern.“

© KLZ / Robert Lenhard Landesrettungskommandant Peter Hansak

Sicherheit habe im Rettungsdienst höchste Priorität, betont das Rote Kreuz. Dessen Einsatzfahrer sind ausgebildete Sanitäter, die eine umfassende Zusatzausbildung absolvieren. Diese umfasst einen theoretischen und praktischen Teil mit anschließender Prüfung sowie ein spezielles Fahrsicherheitstraining.