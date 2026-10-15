Bei einer Informationsveranstaltung gab der Verbund Einblicke in den geplanten Windpark „Thörl West“. Neun Windräder sollen dort Strom für 21.000 Haushalte liefern.

In Thörl dreht sich derzeit fast alles um Windenergie. Mit dem neuen Sachprogramm des Landes Steiermark wurden in der obersteirischen Gemeinde Anfang Oktober drei neue Vorrangzonen geschaffen. Wie berichtet, liegen für alle schon konkrete Projekte vor, unter anderem möchte etwa der Verbund dort seinen ersten Windpark in der Steiermark in Betrieb nehmen.

Bereits 2014 war das Energieunternehmen in der Planung des Windparks auf der Pretul mit den Bundesforsten involviert, ehe man aus diesem Projekt ausstieg. Nun wird in Thörl, genauer gesagt auf dem Oisching, Ernst gemacht: Insgesamt neun Windräder sollen dort als Windpark „Thörl West“ errichtet werden.

© Verbund Derzeit werden mit einem Masten Windmessungen durchgeführt

Diese könnten jährlich rund 75.000 Megawattstunden Strom pro Jahr erzeugen und mit dieser Menge über 21.400 Haushalte bzw. die Gemeinden Kapfenberg, Bruck, Thörl und Aflenz versorgen. Um die Bevölkerung schon jetzt genauer über die Pläne in Kenntnis zu setzen und etwaige Sorgen auszuräumen, lud der Verbund am Mittwochabend zu einem Informationsabend in der Etmißler Festhalle.

Rede und Antwort

Einzeln oder in kleinen Grüppchen versammelten sich dort interessierte Gäste rund um Lisa Csenar, Geschäftsführerin der Verbund Green Power GmbH, Projektleiter Philipp Stöger und weitere Fachleute, die ihnen zu unterschiedlichen Themen Rede und Antwort standen. Auch Bürgermeister Christian Polaschek war gefragter Gesprächspartner.

© KLZ / Moritz Prettenhofer Philipp Stöger, Lisa Csenar und Christian Polaschek (von links)

„Wo werden die Windräder genau aufgestellt? Wird man sie sehen?“, wollte etwa eine Dame wissen. „Aus dem bewohnten Gebiet heraus wird nur ein Windrad im Osten der Anlage zu sehen sein“, erklärte Projektleiter Stöger und konnte gleich auf eine passende Visualisierung verweisen.

© KLZ / Moritz Prettenhofer „Wir wollen die Bevölkerung schon jetzt gut informieren“, erklärte Projektleiter Philipp Stöger

Weitere Fragen zur Lautstärke und der Stromlieferung wurden ebenfalls geduldig von den Fachleuten und auch durch die aufgestellten Plakate beantwortet. Projektkritiker, die sich in Thörl zu einer Bürgerinitiative formiert und mit einer Petition fast 1000 Unterschriften gesammelt haben, konnte man aber nur schwer überzeugen. „Für mich ist jedes einzelne Windrad zu viel“, beharrte eine Frau auf ihrem Standpunkt.

Umwelt: „Selten so wenige Konflikte“

Zumindest jene, die sich Sorgen um Vögel und Natur machen, konnten die Veranstaltung aber wohl beruhigter verlassen. „Menschliche Tätigkeit bringt immer Kollisionen mit der Umwelt. Es ist aber selten, dass es so wenige Konflikte gibt wie hier“, erklärte Biologe Tobias Friedel, der sich als Teil einer Gruppe externer Fachleute schon seit 2024 mit dem Gebiet beschäftigt.

„Im ersten Jahr fokussieren wir uns auf die Showstopper, die ein Projekt komplett zu Fall bringen könnten. Dann wird es immer konkreter und detaillierter. Unser Ziel ist es herauszufinden, ob es irgendwelche Umstände oder Lebensräume gibt, die Konfliktpotenzial bergen“, erklärt er die Vorgangsweise.

© KLZ / Moritz Prettenhofer In der Festhalle drehte sich alles um Windkraft

Bei derartigen Projekten stünde dabei vor allem die Ornithologie im Fokus, Brutplätze habe man aber bisher nicht gefunden. Im erweiterten Untersuchungsraum konnten Steinadler und Wanderfalken nachgewiesen werden, diesbezüglich seien keine naturschutzfachlich relevanten Konflikte zu erwarten. Potenzielle Konflikte mit Auerhuhn und Haselhuhn seien durch technische Maßnahmen lösbar.

225.000 Euro pro Jahr für die Gemeinde

Sollte alles nach Plan verlaufen, wird das Projekt im kommenden Jahr zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht. Eine Genehmigung dürfte wohl erst 2029 erteilt werden. Dann sollen die Windräder mit einer Nabenhöhe von 148 und einem Rotordurchmesser von 150 Metern bis 2031 errichtet und der Betrieb gestartet werden.

Für den Verbund, der derzeit rund 90 Prozent des eigenen Stroms aus Wasserkraft generiert, ist das Projekt jedenfalls wichtig, um die Stromversorgung auch in den wasserärmeren Wintermonaten zu sichern. Finanziell würde sich der Windpark auch für die Gemeinde Thörl rentieren: Gemeindebürgern mit Verbund-Vertrag winkt ein günstigerer Tarif, die Gemeinde würde als Kompensation für entgangene Kommunalsteuereinnahmen rund 225.000 Euro im Jahr bekommen.