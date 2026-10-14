Wifo-Chef in der ZiB2: „Lohnverhandlungen werden sehr schwierig“

Österreichs Wirtschaft setzt ihre leichte Erholung fort. Der Ökonom Gabriel Felbermayr betont in der ZiB2, dass das Wachstum zwar eine gute Nachricht sei. Doch die Produktivität steige zu langsam und es wird weiterhin wenig im Land investiert. Zudem würden „höhere Steuern die Wirtschaftsentwicklung bremsen“.

Österreichs Wirtschaft wächst heuer trotz des erneuten Energiepreisschubs durch den Iran-Krieg und setzt die leichte Erholung fort. Die Industrie-Exporte stützen die Konjunktur, die Bauwirtschaft befindet sich aber weiterhin in der Krise. Die Wirtschaftsforscher des Wifo und IHS bestätigten am Mittwoch ihre Prognosen von 0,9 bzw. 0,8 Prozent BIP-Wachstum für 2026. Die hohe Inflation lässt aber die Realeinkommen der privaten Haushalte sinken. Die wirtschaftliche Erholung soll sich in Österreich im kommenden Jahr leicht beschleunigen. Das Wifo hat seine BIP-Prognose für 2027 leicht auf 1,3 Prozent angehoben. Die Inflationsrate soll laut Wifo und IHS heuer 3,3 bzw. 3,1 Prozent betragen, 2027 dann 2,6 bzw. 2,8 Prozent. Die hohen Importpreise für Öl und Gas sind laut Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr die größte wirtschaftliche Belastung. „Österreich produziert mehr, kann sich aber wegen der hohen Importpreise weniger leisten“, so Wifo-Chef Gabriel Felbermayr.

Am Mittwochabend betonte er in der ORF-Nachrichtensendung ZiB2: „Es ist sicherlich eine gute Nachricht, dass wir überhaupt Wachstum verzeichnen.“ Allerdings sehe man, „dass die Prognosen in vielen anderen Ländern nach oben revidiert werden konnten – in Deutschland zum Beispiel um einen halben Prozentpunkt mehr, als man es noch vor dem Sommer erwartet hatte“, so Felbermayr. In Österreich könne man die Prognosen für heuer hingegen nicht nach oben revidieren, hier würden sich auch deutlich die Spuren der aktuellen Budgetkonsolidierung zeigen. Der Wifo-Chef verweist u. a. auf gestiegene Steuern und Abgaben. Österreich könne „langfristig nicht mehr als um rund 1 Prozent wachsen“. Die Produktivität steige zu langsam, „es wird noch immer nicht viel investiert“, sagt Felbermayr.

„Trump-Effekt“ bei der Inflationsrate

Den „Trump-Effekt“ bei der Inflationsrate beziffert Felbermayr mit rund einem Prozentpunkt. Man habe es durch die Entwicklungen bei den Öl- und Gaspreisen mit einem „importierten Inflationsschub“ zu tun.

Weiterhin schwach entwickle sich der private Konsum in Österreich. „Der Inlandskonsum ist nach wie vor ein Problem“, so Felbermayr. Das habe auch mit sinkenden Reallöhnen zu tun, der Konsum leide derzeit aber auch unter der relativ hohen Arbeitslosigkeit von 7,6 Prozent. Man könne durchaus verstehen, dass die Gewerkschaften versuchen, die Reallöhne, die im letzten Jahr gelitten haben und geschrumpft sind, wieder nach oben zu bringen. Die Industrie stehe jedoch vor der Herausforderung, dass zwar „der reale Output wächst, aber die Preise, die die Industrie international verrechnen kann, steigen nicht so schnell wie der Verbraucherpreisindex“, so der Ökonom. Sein genereller Befund: „Wir gehen davon aus, dass die Lohnverhandlungen sehr schwierig werden.“

Zinsen? „Gehen davon aus, dass sie weiter steigen“

Auch die Budgetkonsolidierung habe bisher über Steuererhöhungen stattgefunden. „Das wirkt negativ auf die realen Möglichkeiten der Menschen und damit auf den Konsum.“ Wenn in der weiteren Konsolidierungsphase stärker ausgabenseitig gespart werde, „könnte das den Branchen helfen, die derzeit noch keine Erholung sehen“. Höhere Steuern, so Felbermayr, bremsen auch die Wirtschaftsentwicklung.

Erreicht Österreich seine Defizitziele? Felbermayr bleibt skeptisch, auch wenn Finanzminister Markus Marterbauer weiterhin davon ausgeht. „Wir arbeiten wahrscheinlich mit unterschiedlichen Annahmen. Ein großer Unterschied liegt vermutlich in der angenommenen Zinsentwicklung. Was die Entwicklung der langfristigen Zinsen angeht, gehen wir davon aus, dass sie weiter steigen werden“, so Felbermayr. „Sie sind in diesem Jahr bereits stark gestiegen, auch als Folge des Krieges. Wenn die Zinsausgaben des Staates stark ansteigen, bedeutet das, dass die Konsolidierung schwieriger wird.“

Für IHS-Chef Holger Bonin sind die Energiepreise „ein großer Unsicherheitsfaktor“ für die heimische Wirtschaft und die Bevölkerung, wie er am Mittwochvormittag betonte. „Die Inflation verharrt auf einem zu hohen Niveau“, sagte Bonin bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Wifo. Im kommenden Jahr sinke die Teuerung zu langsam.