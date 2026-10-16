Großes Konzert: Matakustix kommt nach Feldkirchen

Am 24. Oktober kommt es in Feldkirchen zu einem großen Konzert: Matakustix tritt in der Rangetiner Erlebniswelt auf.

Die Rangetiner Erlebniswelt konnte in diesem Jahr schon mit der einen oder anderen Veranstaltung aufwarten, ein echtes Highlight wartet allerdings noch auf die zahlreichen Musikbegeisterten in der Region und darüber hinaus: Matakustix ist am Samstag, dem 24. Oktober, in Feldkirchen zu Gast und wird die bekanntesten Songs beim Rangetiner zum Besten geben.

„Es wird das erste Konzert in unserer Eishalle“, freut sich der Chef der Rangetiner Erlebniswelt, Michael Raunig. „Wir haben endlich die Genehmigung erhalten, dass wir dort auch Konzerte veranstalten können.“

© Dorian Wiedergut Michael Raunig hat Matakustix nach Feldkirchen geholt

Die Besucherinnen und Besucher können sich laut Raunig auf einen „sensationellen Abend“ freuen. „In einer besonderen Location, das wird sicher lässig. Und auch die Jungs werden bestimmt ordentlich einheizen.“

Wie der Kontakt mit Matakustix zustande gekommen ist? „Ich habe sie einmal live gesehen und dachte mir, es wäre großartig, sie für ein Konzert gewinnen zu können“, erzählt Raunig. Mit dem Management habe man sofort eine gute Gesprächsbasis gehabt, man sei sich recht schnell einig geworden. „Für so ein Event daheim sorgen zu können, freut mich wirklich.“

Einlass ist am 24. Oktober um 17.30 Uhr. „Um 18 Uhr sorgt das ‚Kärntner Schilehrer Duo‘ für Stimmung und im Anschluss um 20 Uhr kommt Matakustix als Hauptact.“ Der Ticketverkauf verlaufe gut, meint Raunig. Die Tickets kann man in der Rangetiner Erlebniswelt erwerben, sie kosten 39 Euro. „Bei Ö-Ticket kann man auch welche kaufen, dort gibt es aber einen Aufschlag.“ 47,85 Euro bezahlt man bei Ö-Ticket.