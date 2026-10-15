Hormonbauch: Was ist das eigentlich wirklich?

1 Gibt es so etwas wie einen Hormonbauch überhaupt?

Antwort: „Ja. Der ist definitiv kein Mythos mehr“, sagt die Ernährungsmedizinerin und Autorin Viktoria Schelle. Ein medizinischer Fachbegriff ist der Hormonbauch zwar nicht. Aber er beschreibt das Phänomen, dass Frauen in den Wechseljahren aus hormonellen Gründen mehr Bauchfett einlagern. Mit zunehmendem Alter sinkt nämlich der Kalorienbedarf. Außerdem sorgen die Hormonveränderungen dafür, dass sich das Körperfett anders verteilt. „Frauen bilden sich nicht ein, dass ihr Bauch dicker geworden ist“, sagt Viktoria Schelle. „Er ist es auch.“ Ein schleichender Prozess. „Die Muskelmasse wird durch Körperfett ersetzt. Da mag man vielleicht immer noch 56 Kilogramm wiegen, aber die Körperqualität hat nachgelassen“, sagt Viktoria Schelle.