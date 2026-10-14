In Hamburg hat der Prozess gegen den Ukrainer Serhij K begonnen. Nicht nur, weil es Spekulationen über Hintermänner gibt, die bis zu Präsident Wolodymyr Selenskyj reichen, hat er auch eine politische Dimension.

Der Angeklagte Serhij K. steht zwischen seinen Anwälten. Der Ukrainer Kusnetzow soll einer der Taucher gewesen sein, die die Sprengladungen an den Nord Stream-Pipelines in der Ostsee angebracht hatten

Die Gleichzeitigkeit der Ereignisse in Deutschland ist an diesem Mittwoch sehr speziell. Als in Hamburg vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht der Prozess gegen den Ukrainer Serhij H. beginnt, angeklagt wegen eines Kriegsverbrechens - darin bestehend, dass er Mittäter gewesen sein soll bei der Sprengung der Gas-Pipelines Nordstream 1 und 2 in der Ostsee am 26. September 2022: Da debattiert der frisch gewählte Landtag von Sachsen-Anhalt parallel in einer Sondersitzung einen Antrag von AfD und BSW mit dem Titel „Friedensgespräche statt Ausweitung des Kriegs in der Ukraine“. Die Debatte ist scharf. Auch, weil das eigentliche Thema nicht Friede für die Ukraine ist, sondern - so Ulrich Siegmund, der bald Ministerpräsident in Magdeburg werden will: „Unser Geld für unser Land.“

In der Debatte wird auch der Prozess in Hamburg mehrfach erwähnt. Denn AfD und BSW werfen der Ukraine vor, damit für die massiv gestiegenen Gaspreise in Deutschland verantwortlich zu sein. Das Gericht in Hamburg will aber eine ganz andere Verantwortlichkeit klären: Ob Serhij K., 50 Jahre alt, früherer ukrainischer Offizier und Mitglied einer Spezialeinheit, tatsächlich an der Sprengung von drei der vier Gas-Röhren beteiligt war, vielleicht sogar der Anführer eines Sabotage-Teams von insgesamt sechs Männern und einer Frau. Ob der Auftrag dafür von der ukrainischen Armee kam oder einer anderen staatlichen Institution, eventuell sogar von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Oder ob der zumindest eingeweiht war. Und auch, ob der Anschlag als Kriegsverbrechen zu werten ist.

Denn wegen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung durch einen Angriff gegen zivile Objekte hat die Generalbundesanwaltschaft - vertreten durch Generalbundesanwalt Stefan Schmid - Serhij K. angeklagt. Er habe mit seiner Tat die Versorgung der Bevölkerung mit den „lebenswichtigen Gütern Licht, Wärme, Kraft“ beeinträchtigt. Außerdem werden K. verfassungsfeindliche Sabotage und das Beschaffen falscher amtlicher Ausweise zur Last gelegt.

Der Angeklagte schweigte

Im Gerichtssaal sitzt Serhij K. zwischen seinen Verteidigern, zwei aus Deutschland, einer aus Italien. Sie antworten der Anklage - die für K. simultan in seine Muttersprache übersetzt wird. Zunächst erklärt Anwalt Jes Meyer-Lohkamp, dass sein Mandant zu den Vorwürfen nichts sagen werde. Damit bleiben die Angaben zur Person, die Vorsitzende Richterin Anne Meier-Göring erfragt, die einzigen Worte des Angeklagten. Serhij Iwanowitsch K., geboren 1976 in Omsk, damals Sowjetunion, Staatsangehörigkeit „natürlich“ ukrainisch. K. antwortet auf Deutsch; mit dem Lernen der Sprache hat er, unter anderem, die elf Monate Untersuchungshaft gefüllt. Es gebe eine Erklärung, so Meyer-Lohkamp, unter anderem von Roman Chervinsky, dem früheren ukrainischen Militärchef, die K. jede Aussage verbiete - und damit auch alles, was ihn vielleicht entlasten würde.

© AFP/Handout Am 26. September 2022 werden drei Röhren der Gas-Pipelines Nordstream 1 und 2 in der Ostsee gesprengt. Sofort danach beginnen die Spekulationen darüber, wer hinter der Tat steckt

Auch die vorbehaltlose Unterstützung der Ukraine steht auf dem Spiel

Meyer-Lohkamps italienischer Kollege Nicola Canestrini wirft anschließend Deutschland vor, sich K.’s Auslieferung erschlichen zu haben. Italien habe den dort Festgenommenen wegen des Sabotage-Vorwurfs überstellt; „von Kriegsverbrechen war keine Rede“. Und dann ruft Canestrini: „Ja, in diesem Krieg werden Kriegsverbrechen begangen. Aber von russischer Seite!“ Richterin Meier-Göring wird den Verteidigern für ihren „leidenschaftlichen Vortrag“ danken. Sie haben, eben weil K. sich nicht äußern dürfe, Einstellung des Verfahrens gefordert. Vergeblich, bis Ende Jänner sind 24 weitere Verhandlungstermine angesetzt.

Am Morgen hat der an der Uni Köln lehrende österreichische Völkerrechtler Klemens Fischer im NDR auf die politische Dimension des Prozesses verwiesen. „Sollte sich bei diesem Prozess herausstellen, dass es eine Involvierung der ukrainischen Seite gab, wird es sehr schwierig werden“, glaubt er, „die Ukraine weiterhin vorbehaltlos zu unterstützen.“

Im Magdeburger Landtag beschließen AfD und BSW gegen die Stimmen von CDU, SPD, Grünen und Linken: „Die Unterstützung der Ukraine mit Finanzmitteln ist sofort einzustellen, soweit sie über humanitäre Hilfe hinausgeht. Waffenlieferungen an die Ukraine sind auszusetzen.“ Auch wenn all das Angelegenheiten des Bundes sind.