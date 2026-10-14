Peter Schneeberger mit interimistischer Leitung von Ö1 betraut

Der bekannte Kulturmoderator und -kritiker übernimmt von Kurt Reissnegger, der in Pension geht. Gespannt wartet man auf die Neu-Organisation im ORF.

Peter Schneeberger, Leiter der Aktuellen Kultur im ORF sowie Moderator des TV-„Kulturmontag“, übernimmt mit Anfang November die interimistische Leitung von Ö1. Er folgt damit auf Kurt Reissnegger, der in den Ruhestand tritt, wie der ORF bekannt gab. Eine Neuausschreibung gibt es bisher nicht. „Entscheidungen über langfristige personelle Weichenstellungen obliegen dem künftigen ORF-Generaldirektor Clemens Pig“, heißt es dazu vom ORF.

Schneeberger ist somit sowohl Channelmanager als auch Kulturchef des Senders, er verschwindet also nicht vom Bildschirm. ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher würdigt Schneeberger als „wahren Kulturprofi“ und zeigt sich „überzeugt davon, dass er den Sender in dieser Übergangsphase mit ruhiger Hand führen wird“. Der gebürtige Tiroler studierte in Salzburg, Berlin und Wien Musikwissenschaften und Germanistik. Als Kulturjournalist und -moderator ist er seit 2009 im ORF tätig, zuvor war er für das Wochenmagazin „profil“ tätig. Seit 2012 moderiert er die „kulturMATINEE“ am Sonntag, seit 2021 den „kulturMONTAG“. Seit 2013 präsentiert er die Reihe „Orte der Kindheit“, die Abteilung Aktuelle Kultur im ORF-Fernsehen leitet er seit 2018.

Vor wenigen Wochen hatte sich die IG Autorinnen Autoren über eine mögliche Nicht-Nachbesetzung der Ö1-Leitung besorgt gezeigt. „Wer die eigenständige Leitung von Ö1 abschafft, will die Eigenständigkeit von Ö1 beseitigen, daran kann nicht der geringste Zweifel bestehen“, mahnte Geschäftsführer Gerhard Ruiss. Vonseiten Ö1 wollte man damals gegenüber der APA die Vorhaltungen der IG nicht kommentieren: „Vor dem Hintergrund des laufenden Transformationsprozesses und der Neu-Organisation der Direktionen ab 1. Jänner 2027 wird der ORF Spekulationen über Besetzungen von Leitungsfunktionen nicht kommentieren.“