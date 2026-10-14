Kärntner Werber: Neue Geschäftsideen statt „nur“ Kreativideen

Rund 100 Branchenmitglieder kamen zur Jahrestagung der Werber ins Villacher Sudhaus. Gastredner Thomas Niederdorfer gab ihnen einen klaren Auftrag mit.

Rund 100 Branchenmitglieder aus ganz Kärnten trafen sich zur Jahrestagung der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation im Kunsthaus Sudhaus der Brauerei Villach. Der Obmann der Kärntner Werbebranche, Volkmar Fussi, zog Bilanz über die Aktivitäten des Jahres. Dessen Höhepunkt war die Studienreise nach Mailand, unter anderem mit einem Besuch in der Marketingzentrale der Getränkemarke Campari.

Weitere Themen waren die Kennzeichnungspflicht von Werbemitteln, wenn sie mit Hilfe von KI erstellt werden, sowie die EmpCo-Richtlinie, wonach wonach pauschale Werbeaussagen wie „klimaneutral“ oder „nachhaltig“ ohne Nachweis nicht mehr erlaubt sind. Gastredner war Thomas Niederdorfer, ein Villacher, der in Wien sehr erfolgreich Karriere gemacht hat und heute die Werbeagentur „We Make Stories“ mit 20 Mitarbeitern führt. Er hatte für die Kärntner Werberinnen und Werber den Rat parat, nicht nur neue Kreativideen, sondern vor allem neue Geschäftsideen zu entwickeln.

15 Jahre „Creos“

Zum Schluss gab Fussi noch einen Ausblick auf den nächsten Kärntner Kommunikationspreis „Creos“, der in einem Jahr, am 15. Oktober 2027, als Jubiläumsausgabe im Congress Center Villach über die Bühne gehen wird. Der begehrte Werbepreis feiert sein 15-Jahr-Jubiläum.