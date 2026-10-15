Gailtaler Parasportler unterstützen Kinder mit 4000 Euro

Ein achtjähriges Mädchen und ein elfjähriger Bub freuen sich über jeweils 2000 Euro. Sie benötigen besonderen Förderbedarf. Die Spenden stammen aus der Veranstaltung „Bewegung für den guten Zweck“.

Für die Paralympioniken Michael Kurz und Wolfgang Dabernig waren es zwei ganz besondere Gravel-Touren im Gailtal, zum einen überreichten sie der schwer beeinträchtigten achtjährigen Laura Hochenwarter aus Rattendorf eine Spende im Ausmaß von 2000 Euro. Das Geld stammt aus dem Erlös der traditionellen Charity-Veranstaltung „Bewegung für den guten Zweck“, die Anfang September in Kötschach-Mauthen stattgefunden hat.

Lauras Mutter Manuela Hochenwarter erzählt, dass ihre Tochter als Neugeborene an einer schweren Hirnhautentzündung erkrankt ist. Diese schwerwiegende Krankheit hinterließ eine massive Hirnschädigung, die ihr Leben und ihre Entwicklung bis heute prägt. „Laura ist geistig schwer beeinträchtigt, nonverbal, Autistin und leidet an einer schweren Epilepsie. Obwohl sie sich nicht mit Worten ausdrücken kann, ist sie ein wertvoller Teil unserer Familie und hat ihren ganz eigenen Weg, die Welt wahrzunehmen und mit ihr in Kontakt zu treten. Seit einem Jahr besucht Laura die Einrichtung von „Rettet das Kind“ in Seebach. Dieser Schritt war für sie und ihre Entwicklung von unschätzbarem Wert“, schildert Hochenwarter.

Vom Schicksal betroffenen Menschen etwas zurückgeben

Zum anderen übergaben die Parasportler einem elfjährigen Buben aus dem Gailtal ebenfalls 2000 Euro. Aufgrund einer neurologischen Entwicklungsstörung benötigt er sonderpädagogischen Förderbedarf und Unterstützungsleistungen. Die Mutter des Buben möchte anonym bleiben. Dabernig und Kurz möchten aus Dankbarkeit, ihr Schicksal nach ihren schweren Unfällen mit Erstdiagnose Querschnittlähmung so gut gemeistert zu haben, anderen vom Schicksal getroffenen Menschen etwas zurückgeben. Sie bedanken sich bei Familie Hochenwarter und der Mutter des elfjährigen Buben für die netten Stunden, die sie mit ihren Familien verbringen durften.