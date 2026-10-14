Fünf Rettungshundeteams stellten sich dem Trümmertest am Erzberg

Fünf Hundeführer des Roten Kreuzes traten mit ihren Vierbeinern zum Trümmereinsatztest am Erzberg an. Alle Teams meisterten die anspruchsvolle Prüfung erfolgreich.

Alle fünf angetretenen Rettungshundeteams des Roten Kreuzes haben den anspruchsvollen Trümmereinsatztest im Einsatztrainingszentrum am Erzberg bestanden. Nach fordernden Prüfungsszenarien konnten Erwin Schume mit Joy, Daniel Schume mit Alpa, Sabine Anzenberger mit Ciella, Christian Sixt mit Capo und Karin Karner mit Xari die weiße Fahne hissen.

Sabine Schmoll und Hugo Karner aus dem Landesverband Niederösterreich beurteilten die Leistungen der Teams. Insgesamt waren 16 Mitarbeiter mit der Organisation, Durchführung und Bewertung des Einsatztests beschäftigt. Damit sollte ein realistischer Prüfungsablauf unter hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards gewährleistet werden.

© Rotes Kreuz Steiermark Suchhund und Hundeführer arbeiten sich durch das Trümmerfeld und suchen nach verschütteten Personen

Drei regionale Stützpunkte

Seit 2007 verfügt das Rote Kreuz Steiermark über eine eigene Suchhundestaffel. Ihre Aufgabe ist es, vermisste Personen zu suchen und im Bedarfsfall zu bergen. Regionale Stützpunkte befinden sich in Eisenerz, St. Marein im Mürztal und Voitsberg. Im Ernstfall agieren die Teams bezirksübergreifend: Sie werden über die Landeswarnzentrale alarmiert und können so steiermarkweit rasch am Einsatzort sein.