Die Volksschule Oberaich feierte ihren 50. Geburtstag
Mit einem Festakt wurde unlängst das 50-jährige Bestehen der Volksschule Oberaich gefeiert. Bereits am Vormittag pflanzten die Kinder als Zeichen für Wachstum, Zukunft und die enge Verbundenheit mit ihrer Schule gemeinsam mit Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger und Direktorin Karin Knoll einen Baum. Die Volksschule Oberaich steht seit Jahrzehnten für engagierte Bildungsarbeit und setzt auf einen sportlichen sowie musisch-kreativen Schwerpunkt.
Aktuelle Auszeichnungen wie das „Young Science“-Gütesiegel unterstreichen die Qualität und Innovationskraft des Schulstandorts. „Die Volksschule Oberaich ist seit 50 Jahren ein Ort, an dem Kinder mit Freude lernen, Talente entfalten und Gemeinschaft erleben können“, betont Kaltenegger.