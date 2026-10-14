L 104: Auto in Mixnitz fast von umfallendem Baum getroffen

Ein Pkw-Lenker kam am Dienstagnachmittag auf der L 104 (Breitenauerstraße) zum Glück mit dem Schock davon. Aus bislang ungeklärter Ursache fiel ein Baum kurz vor seinem fahrenden Auto auf die Straße. Verletzt wurde niemand, beim Fahrzeug entstand ein Sachschaden.

Der Vorfall ereignete sich auf Straßenkilometer 1,5, in Richtung Pernegg an der Mur. Die Freiwillige Feuerwehr Mixnitz war sofort zur Stelle. Man sicherte die Einsatzstelle ab, entfernte den Baum und regelte während der Arbeiten den Verkehr. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle vorübergehend blockiert.



Nach knapp einer Stunde konnte die L 104 wieder für den gesamten Verkehr freigegeben werden. Anschließend rückte die Mannschaft der FF Mixnitz ins Rüsthaus ein und stellte die Einsatzbereitschaft wieder her.