Die Glocken von Mariahilf werden gefeiert

Jeder, der am Nachmittag über den Mariahilferplatz gegangen ist, hat sie vermutlich schon bemerkt. Ein Besuch in den musikalischsten Glockentürmen von Graz zum Jubiläum.

Wenn zweieinhalb Tonnen Bronze zum Klingen anfangen, geht man lieber in Deckung. Im Nordturm von Graz-Mariahilf hängt das „Trumm“, das in den Neunziger Jahren in Passau gegossen worden ist. Wenn der Klöppel es mit voller Wucht anschlägt, fährt ein Blitz durch die Gehörgänge der Umstehenden. Gut, die Glocke soll ja möglichst weit gehört werden, und man steht normalerweise nicht direkt davor.

Die Glocke ist das „Fundament“ eines siebentönigen Geläuts, das seit 30 Jahren in den beiden Türmen der Grazer Kirche hängt. Dazu kam zwei Jahre später ein (2019 erweitertes) Glockenspiel, das gemeinsam mit den Glocken jeden Nachmittag um 16 Uhr ein zehnminütiges Kurzkonzert gibt. Und die Klänge sind mitunter durchaus ungewöhnlich: Etwa 100 Kompositionen haben sich im Lauf der Zeit angesammelt. Programmiert wird das Instrument in luftiger Höhe von der Sakristei aus. Von Herbert Bolterauer, seit vielen Jahren Organist an der Grazer Mariahilferkirche und dort auch Leiter der großen Konzertreihe „Abendmusiken“. Derzeit hat Bolterauer drei Marienlieder in die Apparatur eingespeist.

Glocken werden im Normalfall Heiligen geweiht, nicht die sieben Stück in Mariahilf. Auf Anregung des damaligen Leiters des Kulturzentrums und Priesters Josef Fink (1941-99) nützte man diese spezielle Zahl, um sie den Tagen der Schöpfung zu widmen. Fink schrieb ein Gedicht „Lob der Schöpfung“, dessen Verse auf den Glocken angebracht wurden. Dazu gestaltete Josef Fürpaß sieben Grafiken. Der aktuelle Pater Petru Farcaş freut sich täglich über die Klänge: „Die Kirchenglocken begleiten uns einfach durch unser Leben und wir sind dankbar dafür.“

Die alten Glocken wurden im Krieg eingeschmolzen

Zwei historische Glocken haben sich übrigens seit der Errichtung der von Pietro de Pomis geplanten Kirche erhalten: Die große 410-Kilo-Glocke des Grazer Gießers Florian Streckfuss stammt von 1689, eine sehr kleine Glocke gar aus dem Jahr 1617. Das erste Geläut mit sieben Bronzeglocken stiftete Kaiserin Maria Theresia 1759. Fünf davon wurden im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen und später von Stahlglocken abgelöst.

Die Errichtung des neuen Geläuts verdankt sich der Großzügigkeit von Spendern, am kommenden Sonntag, den 18. Oktober, feiert man 30 Jahre „Schöpfungsgeläut“. Nach der Festmesse um 9.30 Uhr gibt es einen Festakt im Arkadensaal, wo man Wissenswertes über die Glocken erfährt. Herbert Bolterauer gibt dann auch Führungen in luftige Höhe, für die Voranmeldung (0650/7473 150) notwendig ist.

Für den Sonntag, siebenten Tag der Ruhe, fand Josef Fink übrigens eine wunderbare poetische Entsprechung, die bis heute auf der größten, in h in der tiefen Kontraoktavlage gestimmten Glocke zu lesen ist:



Und den unendlichen Tag lang

da du ruhtest

da schwieg dieses Lied

es kniete vor dir

es war der Schatz deiner Träume

Doch: als du erwachtest

doch als du erstandest:

da brauste von neuem das ewige Lied