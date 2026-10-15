Osttiroler Unternehmen erhält Förderung für innovative Projekte

17 Tiroler Unternehmen erhalten durch die Aktion „InnovationsassistentIn“ Unterstützung bei Personal- und Qualifizierungskosten. Die „Brüder Unterweger GmbH“ in Assling ist dabei.

Innovationen brauchen nicht nur gute Ideen, sondern auch die entsprechenden personellen Ressourcen, um aus diesen Ideen konkrete Projekte und Lösungen zu entwickeln. Genau hier setzt die Förderaktion „InnovationsassistentIn“ des Landes Tirol an. Bei einer Vergabefeier im Innsbrucker Landhaus wurden die Förderzusagen an 17 Tiroler Unternehmen übergeben. „Die Brüder Unterweger GmbH“ profitiert als einzige Osttiroler Firma davon.

Wirtschaftslandesrat Mario Gerber nahm die Vergabe zum Anlass, die Bedeutung von qualifizierten Fachkräften für die Innovationskraft der Tiroler Wirtschaft hervorzuheben. Das Land Tirol stellt eine halbe Million Euro zur Verfügung. Mit den geförderten Vorhaben wird ein Gesamtprojektvolumen von rund 1,1 Millionen Euro ausgelöst.

© Land Tirol/pichler Bei einer Vergabefeier im Innsbrucker Landhaus wurden die Förderzusagen übergeben

„Innovation entsteht nicht von selbst. Es braucht Menschen, die neue Ideen aufgreifen, Wissen einbringen und gemeinsam mit den Betrieben daraus konkrete Lösungen entwickeln. Mit den Innovationsassistentinnen und -assistenten schaffen wir genau dafür zusätzliche Kapazitäten in den Unternehmen. Die Projekte, die heuer unterstützt werden, zeigen die große Bandbreite an Innovation in Tirol“, sagte Gerber.

Eines der 17 Unternehmen ist die fibionic GmbH aus Götzens. Das Hightech-Start-up entwickelt neue Herstellverfahren für faserverstärkte Kunststoffteile. Ziel des geförderten Projekts ist es, eine digitale Lösung für die Produktentwicklung zu konzipieren. Dabei werden Produktions-, Bauteil- und Nutzungsdaten sowie Rückmeldungen von Kunden auf einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt. Zudem wird ein Design-Baukasten entwickelt, mit dem Kunden ohne tiefere Kenntnis der technologischen Hintergründe ihre Teile selbst entwerfen können.