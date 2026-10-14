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Wie gut kennen Sie den Kolomonimarkt? Testen Sie sich!
Wissen Sie, wann der Heilige Koloman offiziell zum Patron des Marktes ernannt wurde? Oder seit wann er in Kleinedling stattfindet? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.
In dieser Woche heißt es endlich wieder „Gemma Moakt“. Vom 16. bis zum 19. Oktober dreht sich im Lavanttal alles rund um das beliebte Unterkärntner Volksfest. Doch wie gut kennen Sie den Kolomonimarkt und die Geschichte dahinter? Finden Sie es heraus und machen Sie den Test.