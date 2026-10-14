Wie gut kennen Sie den Kolomonimarkt? Testen Sie sich!

Wissen Sie, wann der Heilige Koloman offiziell zum Patron des Marktes ernannt wurde? Oder seit wann er in Kleinedling stattfindet? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

In Kürze

© Weichselbraun, Adobe Das Quiz zum Kolomonimarkt