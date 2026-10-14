Die Brucker Neos ärgern sich über die Streichung der Ausgleichszahlungen für Musikschulen. Es brauche nun dringend Reformen in Verwaltung und Gesetzgebung.

Das Land Steiermark kürzt ab sofort bei den Ausgleichszahlungen für Musikschulen im laufenden Schuljahr und treibt damit Gemeinden, Musiklehrkräften und Eltern große Sorgenfalten auf die Stirn. Laut Städtebund fehlen durch die Kürzungen landesweit rund 3,3 Millionen Euro, was wohl in vielen Gemeinden zur Erhöhung von Musikschulbeiträgen führen wird.

Besorgt ob dieser Entwicklungen zeigen sich auch die Neos in Bruck: „Die Entscheidung, die Förderungen radikal einzustellen, führt unsere Musikschulen in große Bedrängnis“, betont Gemeinderat Sebastian Wintschnig bei einem Pressegespräch gemeinsam mit Landtagsabgeordnetem Robert Reif. Rund 251.000 Euro hätte die Stadt für dieses Schuljahr bekommen, rechnet Wintschnig vor, im kommenden Schuljahr wären es immerhin auch rund 231.000 Euro gewesen.

Erhöhungen gab es erst in jüngster Sitzung

„Durch Einsparungen beim Personal wird man maximal zehn Prozent davon einsparen können, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, meint er und stellt klar: „Erhöhungen bei den Beiträgen kommen für uns auf keinen Fall infrage.“ Auch, weil diese erst in der letzten Gemeinderatssitzung angepasst wurden.

© Musikschule Kapfenberg Die Idee, dass die Musikschulen Bruck und Kapfenberg (Bild) zusammengelegt werden, ist für Wintschnig weiter eine Option

Zusammengelegte Verwaltung

Stattdessen werde man sich weiterhin für eine Zusammenlegung der Musikschulverwaltung mit Kapfenberg einsetzen. „Das wäre allgemein interessant, weil mehrere Musikschuldirektoren in der Region vor der Pension stehen.“ Diesbezügliche Gespräche habe es schon gegeben, diese seien aber von Kapfenberger Seite mit der Neuausschreibung des Direktor-Postens eingestellt worden. „Vielleicht gibt es mit den neuen Entwicklungen noch einmal ein Umdenken“, meint Wintschnig.

Neues Musikschulgesetz notwendig

Auf Landesebene müsse unterdessen ein neues Musikschulgesetz vorangetrieben werden, meint Reif. „Bisher wurde uns immer versichert, dass die Abteilung schon daran arbeite, bis heute gab es aber keine Antwort, wie weit Sie damit sind. Das ist für mich gravierend absurd: Wir arbeiten daran und dann werden von einem auf den nächsten Tag die Förderungen gestrichen. Worauf kann man sich jetzt überhaupt noch verlassen?“

© Robert Cescutti Wie geht es den Musiklehrern, die dem Nachwuchs Instrumente beibringen? Die Ernüchterung sei groß“, sagt Reif (Sujetbild)

Bei Musiklehrkräften sei die Ernüchterung derzeit groß, weiß er zu berichten: „Als es hieß, es kommt ein neues Gesetz, war wirklich ein wenig Hoffnung da. Viele stellen sich jetzt die Frage, ob sie überhaupt noch unterrichten wollen.“ In der kommenden Landtagssitzung hat man jedenfalls eine erneute Befragung des zuständigen FPÖ-Landesrats Stefan Hermann zum Musikschulgesetz geplant.

Grüne fordern langfristiges Finanzierungsmodell

In einer Aussendung zeigen sich auch die Brucker Grünen über den Einschnitt verärgert. „Musikalische Bildung darf keine Frage des Geldbörserls sein!“, erklärt die Partei und spricht sich für eine Fortführung der Ausgleichszahlungen zumindest im aktuellen Schuljahr aus. Langfristig solle das Land dann verpflichtend ein tragfähiges Finanzierungsmodell erarbeiten.

„Dabei braucht es klare Zuständigkeiten, eine faire Aufteilung der Kosten und die Prüfung sinnvoller regionaler Kooperationen. Vor allem aber muss gewährleistet bleiben, dass Musikunterricht für alle Kinder und Jugendlichen zugänglich ist – unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern“, so die Grünen.