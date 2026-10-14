Leutschach: Was der erste Kindergemeinderat bewegt hat

Mit einer neuen Bücherbox und jeder Menge Schwung verabschiedete sich der erste Kindergemeinderat in Leutschach. Dahinter steckt mehr als ein Freizeitprojekt.

Zum Abschluss verewigten sich die Mitglieder des ersten Leutschacher Kindergemeinderates auf der neuen Bücherbox. Mit dabei waren Bürgermeister Erich Plasch, Gemeinderat Alexander Onuk-Körbler und Direktorin Bianca Kremser

Eine neue Bücherbox, viele Unterschriften und zum Abschluss noch eine ordentliche Portion Motivation: In Leutschach an der Weinstraße ging der erste Kindergemeinderat nach drei Jahren zu Ende. Was bleibt, ist unter anderem ein sichtbares Zeichen der jungen Gemeindepolitiker: Zwischen Volks- und Mittelschule lädt ab sofort eine Bücherbox zum Schmökern, Tauschen und Entdecken ein. Zum Abschluss verewigten sich die Kinder mit ihren Unterschriften darauf.

Begonnen hatte das Projekt im Herbst 2023 mit 39 Kindern. Seither beschäftigten sich die Acht- bis 13-Jährigen regelmäßig mit ihrer Heimatgemeinde, entwickelten Ideen und lernten, wie demokratische Entscheidungen zustande kommen. Begleitet wurde das Projekt von der Landentwicklung Steiermark und einem engagierten Team der Marktgemeinde.

Beim Abschlussnachmittag waren Bürgermeister Erich Plasch, Gemeinderat Alexander Onuk-Körbler und Direktorin Bianca Kremser dabei. Anschließend wurde es sportlich: Auf der Seilrutsche und der Riesenschaukel ließen die jungen Gemeinderäte ihre gemeinsame Zeit mit reichlich Schwung ausklingen.