AUA-Mutter Lufthansa gewinnt Bieterkampf um Portugals Airline TAP

Die portugiesische Regierung hat sich im Bieterrennen für den deutschen Lufthansa-Konzern als bevorzugten Partner für den Erwerb von 44,9 Prozent der staatlichen Airline entschieden.

Der AUA-Mutterkonzern Lufthansa steht vor dem Einstieg bei der portugiesischen Fluggesellschaft TAP. Die Regierung in Lissabon wählte den deutschen Luftfahrtkonzern als bevorzugten Partner für den Erwerb von 44,9 Prozent der staatlichen Airline aus, wie Ministerpräsident Luís Montenegro am Mittwoch mitteilte.

Die Lufthansa setzte sich damit gegen den Rivalen Air France-KLM durch. Die Lufthansa bot den Kaufpreis vollständig in bar an, während das Offert des französisch-niederländischen Konkurrenten eine Mischung aus Bargeld und Aktien vorsah. Wie der Fernsehsender SIC am Dienstagabend berichtete, dürfte die stärkere Finanzlage der Deutschen den Ausschlag gegeben haben.

Air France-KLM und die Lufthansa hatten im September ihre endgültigen Gebote für die Beteiligung eingereicht. Zuvor hatte die portugiesische Regierung beide Interessenten um Nachbesserungen gebeten.