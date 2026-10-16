ÖAMTC-Zentrum in St. Veit wird zur Cyclocross-Strecke

Mit dem Rennrad querfeldein fahren – das ist Cyclocross. Und am Samstag, 31. Oktober, verwandelt sich das Offroad-Gelände des ÖAMTC-Fahrtechnikzentrums in eine Rennstrecke.

Querfeldein mit dem Rennrad? Klingt ungewöhnlich, ist aber eine eigene Sportart. Und am 31. Oktober feiert Cyclocross Mittelkärnten seine Premiere. Das Gelände des ÖAMTC-Fahrtechnikzentrums in der Gemeinde Mölbling wird dabei zur Rennarena für Nachwuchs, Hobbyfahrer und die österreichische Cyclocross-Elite.

Was die Sportart ausmacht, sind wechselnde Untergründe, enge Kurven, kurze Antritte und, sofern das Wetter mitspielt, jede Menge Gatsch. Beim Rad-Querfeldein wechseln auf einem kompakten Rundkurs Untergrund, Rhythmus und Tempo ständig. Fahrtechnik und Kondition sind ebenso gefragt wie das richtige Gespür fürs Rad. Die Region Mittelkärnten bringt diese Radsportdisziplin im Rahmen des österreichischen Cyclocross Cups gemeinsam mit Veranstalter Andreas Mühlbacher von der Mountain Sport Union Klagenfurt erstmals nach Kärnten.

Jeder kann es probieren

„Mit Cyclocross holen wir eine weitere spannende Facette des Radsports nach Mittelkärnten. Besonders freut uns, dass vom Nachwuchs über Hobbyfahrer bis zur Elite wirklich alle ihren Platz bei dieser Veranstaltung finden“, betont Gunter Brandstätter, Geschäftsführer der Tourismusregion Mittelkärnten. Am Nachmittag werden zwei nationale Rennen im Rahmen des Cycling Austria Cyclocross Cups ausgetragen. Der Veranstalter, die Mountain Sport Union Klagenfurt, rechnet mit gut 150 Startern quer durch alle Altersklassen. „Nichtsdestotrotz sind Radsportler aus der Region herzlich eingeladen, diesen lässigen Sport auszuprobieren. Kinder und Hobbyfahrer können auch mit einem Mountainbike starten und brauchen kein eigenes Cyclocross-Rad“, ergänzt Johannes Moser von der Tourismusregion Mittelkärnten.

© Tourismusregion Mittelkärnten/Jose Sanchez Rizo Das ÖAMTC-Gelände in Mail ist Schauplatz des ersten Cyclocross-Cup-Rennens in Kärnten

Der 2.4 Kilometer lange Cyclocross-Rundkurs wird in einem speziell präparierten Areal des Offroad-Geländes beim Fahrsicherheitszentrum eingerichtet. Für die Reinigung der Räder wird ein eigener Waschplatz geschaffen. Apropos Räder, diese sind spezielle Cyclocross-Räder. Sie ähneln Rennrädern, verfügen aber über profilierte Reifen, mehr Reifenfreiheit und eine auf das Gelände abgestimmte Geometrie. Da es sich auch um eine österreichweite Rennserie handelt, rechnet man mit zahlreichen Zusehern und Begleitpersonen, die auch das Wochenende in der Region verbringen werden. „Cyclocross ist durch den kompakten Kurs extrem attraktiv für Zuschauer und bringt nochmals eine ganz neue Dynamik in unser Radangebot“, betont Mittelkärntens Radverantwortliche Ines Lamprecht.

31. Oktober ist es so weit

Am 31. Oktober beginnt der Tag von 8.30 bis zehn Uhr mit einem Training für Hobby- und Nachwuchsfahrer. Um 10.30 Uhr ist der Start der Hobby-, Kinder- und Jugendrennen. Um 13.30 Uhr gibt es das nationale Rennen beim Cycling Austria Cyclocross Cup. Danach, um 14.30 Uhr, gibt es das nationale Rennen der U23, Elite und Amateure. Um 16 Uhr folgt der Abschluss mit der Siegerehrung. Für die Teilnahme an den Rennen ist eine Anmeldung über die offizielle Plattform Race Result vorgesehen. Direkt am Veranstaltungstag kann man sich beim Veranstalter bis eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Bewerbs vor Ort direkt anmelden (Nachmeldegebühr: 15 Euro). Das Nenngeld beträgt je nach Bewerb und Altersklasse zwischen neun und 26 Euro.