„Man hat uns vergessen“: Pflege-Chaos bei Radrennen in Kärnten

Das Radrennen Carinthia200 sorgte bei einem Villacher für erhebliche Probleme. Pflegedienste konnten ihn nur eingeschränkt versorgen. Veranstalter kündigt Verbesserungen an.

„Friss oder stirb – so hat es sich angefühlt“, sagt Oliver Krenn. Der Villacher lebt in Oberwollanig und ist auf die tägliche Unterstützung durch mobile Pflegedienste angewiesen. Doch ausgerechnet diese Versorgung wurde am 20. September durch das Radrennen „Carinthia200“ erheblich erschwert. Die Straße, in der Krenn wohnt, war mehrere Stunden lang gesperrt. „Entweder hat man vergessen, dass es diese Menschen gibt, oder man hat sie ignoriert“, kritisiert er.

Krenn hat Pflegestufe 5, normalerweise kommt täglich jemand zu ihm. Am Renntag war das allerdings nur eingeschränkt möglich. Die Mitarbeiter des Hilfswerks hätten selbst nichts von den Sperren gewusst und es habe keine Einfahrtsgenehmigungen gegeben. Da zahlreiche andere Termine abgesagt werden mussten, wurden Kapazitäten frei. „Die Pflegekräfte konnten daher schon um 6 Uhr statt sonst um 10 Uhr kommen.” Allerdings konnte nur ein Teil der notwendigen Pflege durchgeführt werden. Auch Angehörige durften nicht durch die Sperren. Laut Krenn waren zudem insulinpflichtige Patienten betroffen und „abgeschnitten“.

Veranstalter räumt Einschränkungen ein

Julius Rupitsch, Event Director des Carinthia200-Rennens, sagt: „Wir sind uns bewusst, dass es für mobile Pflegedienste am Veranstaltungstag zu Wartezeiten und Einschränkungen gekommen ist.“ Laut Auskunft des Hilfswerks Kärnten sei die notwendige Versorgung jedoch gewährleistet gewesen. „Das gelang durch den zusätzlichen zeitlichen und organisatorischen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich trotz der Straßensperren flexibel auf die Situation eingestellt haben“, erklärt Rupitsch.

© KK / Oskar Höher Julius Rupitsch, Event Director des Carinthia200-Rennens

Die Zufahrt für Einsatzkräfte sei für Notfälle jederzeit möglich gewesen. Entlang der rund 155 Kilometer langen Strecke seien zudem zehn Rettungsfahrzeuge und drei Notärzte im Einsatz gewesen. „Diese werden bei Notfällen von der Landesrettungsdirektion abgezogen und für die Bevölkerung eingesetzt“, erklärt Rupitsch. Auch individuelle Lösungen waren vorgesehen: „Bei Bedarf können in Abstimmung mit den Einsatzkräften auch Lotsungen auf der gesperrten Strecke zum jeweiligen Wohnobjekt erfolgen.“ Dem Veranstalter seien hingegen „keinerlei Informationen zu insulinpflichtigen Patienten bekannt“.

Auch zur Information der Anrainer gibt es unterschiedliche Angaben. Laut Krenn trafen die Wurfsendungen erst am Mittwoch oder Donnerstag vor dem Rennen am Sonntag ein. Rupitsch verweist hingegen auf Postwürfe, amtliche Mitteilungen, Radiodurchsagen und zusätzlich verteilte Flyer. Auch eine Hotline sei eingerichtet worden, über die sich Krenn im Vorfeld informiert habe. Der Bescheid für die Straßensperren lag bei der Premierenveranstaltung allerdings erst in der Eventwoche vor.

Verbesserungen für 2027 geplant

Rupitsch kündigt für die nächste Austragung Verbesserungen an. „Mit dem Hilfswerk Kärnten haben wir bereits vereinbart, dass sechs Wochen vor der Veranstaltung eine Abstimmung stattfindet.“ Außerdem sollen bereits Anfang des Jahres weitere mobile Pflegedienste kontaktiert werden.

Krenn geht es nicht darum, jemanden zur Verantwortung zu ziehen: „Ich will nicht, dass jemand einen auf den Deckel bekommt.“ Vor allem möchte er erreichen, dass Pflegekräfte beim nächsten Mal problemlos zu ihren Patienten gelangen können. „Beim Harley-Treffen funktioniert es ja auch“, sagt er. Seiner Ansicht nach hätte es ausgereicht, zumindest die Fahrzeuge der Pflegedienste durchzulassen. Sein Wunsch ist einfach: Bei der Planung solcher Veranstaltungen sollte auch an jene Menschen gedacht werden, die auf tägliche Hilfe angewiesen sind.