Die neue dreiteilige ARD-Doku „No Angels – Das sind wir!“ lohnt sich als 135-minütige Streaming-Unterhaltung. Die deutsche Antwort auf die „Spice Girls“ zeigt auch den Wahnsinn von Casting-Formaten in den 2000er-Jahren.

Im Windschatten der Netflix-Erfolge über „Wham!“, die „Backstreet Boys“, „Take That“ & Co., die neben den einzelnen Karrieren das „schmutzige Show- und Popgeschäft“ im Allgemeinen beleuchteten, hat nun die ARD eine hochwertige, edel gefilmte Doku-Serie über die deutsche Antwort auf die „Spice Girls“ produziert. Denn die Höhen und Tiefen der 2000/2001 gecasteten Girlgroup „No Angels“ bieten genügend Stoff für dreimal 45 Minuten, wobei die „Abrechnung mit der komplett toxischen Maschinerie“ (so die Ankündigung) alles andere als eine auf Krawall gebürstete Produktion für das Streaming-Publikum ist.

Natürlich kullern auch Tränen, doch der emotionale Seelen-Striptease der vier Sängerinnen – Vanessa zog sich als ursprünglich fünftes Mitglied ja komplett aus der Öffentlichkeit zurück und reagierte auch auf keine Anfrage der ARD – fungiert nicht als Dreh- und Angelpunkt mit Sensationsgier. Auch die ehemalige Drogenabhängigkeit von und der Prozess gegen Nadja wegen gefährlicher Körperverletzung werden nicht als Effekthascherei abgehandelt. Erzählt wird nämlich nicht nur die Entwicklung der ehemaligen Teenie-Idole inklusive ihrer Krisen und Schicksalsschläge, sondern auch die Veränderung der TV- und Musikbranche. Manches kommt einem freilich vor, als ob es gestern gewesen wäre.

Wobei der Hype um eine Castingshow wie eben „Popstars“ (oder auch „Starmania“ oder DSDS) heute unvorstellbar ist. Rund 4500 hoffnungsfrohe Mädchen und Frauen bewarben sich damals bei RTL 2. Eine psychologische Betreuung für die 32 ausgewählten Talente, die zu einem Workshop auf Mallorca geflogen und von heute auf morgen aus ihrem Alltag gerissen wurden, war damals noch kein Thema. „Wir hatten keine Peilung, niemand – der Sender nicht, die Produktionsfirma nicht, die Jury nicht, niemand“, blickt Detlef D! Soost, Choreograf und „Popstars“-Juror, auf den Wahnsinn zurück, der letztendlich eine ganze Generation prägte. Die Debütsingle „Daylight In Your Eyes“, eigentlich eine Coverversion, wie in der Doku enthüllt wird, wurde 2001 der meistverkaufte Song des Jahres.

© Imago Wie alles begann: Nadja, Jessica, Sandy, Vanessa und Lucy (von links) wurden die „No Angels“

Mit Abstand können die „No Angels“ auch auf ihr Desaster 2008 blicken: vorvorletzter Platz beim Eurovision Song Contest in Belgrad mit einer schief gesungenen Performance von „Disappear“. Dass sie damals überhaupt teilnahmen, sei nur auf Druck der Plattenfirma erfolgt, wie Jessica Wahls erzählt: „Sonst würde sie uns fallen lassen. Die Plattenfirma hat Schiss gekriegt, dass die goldene Kuh nicht mehr so viel Milch bringt.“ Nur 14 Punkte waren alles anderer als ein internationaler Höhenflug. „Es war nicht unser Tag“, sagen die „No Angles“, die wissen, dass sie es besser können. Überhaupt zeigt die Doku auch eines: Wie sie ein Leben zwischen Fremdbestimmung und Selbstbehauptung meistern konnten – und heute abgeklärt, ja durchaus zufrieden wirken. Und noch immer freudschaftlich miteinander verbunden.

© ARD 25-Jahre-Jubiläum: die „No Angels“, deren Debütsingle 2001 erschien

Gut fürs Business: Parallel zur Doku wurde eine neue Single der „No Angels“ veröffentlicht: „Perfect Kind of Us“, zugleich Titelsong zur Kinokomödie „Der perfekte Urlaub“ mit Florian David Fitz, die am 22. Oktober anläuft.

„No Angels – Das sind wir!“: Alle drei Teile sind schon in der ARD- Mediathek abrufbar. Lineare TV-Premiere heute um 23.55 Uhr in der ARD.

© ARD Die dreiteilige Doku erzählt erstmals die Geschichte der „No Angels“

© ARD Aussprache an einem Tisch für die dreiteilige Doku