Pensionierter Lehrer schrieb Geschichte von Würmlach nieder

Jahrelang forschte der pensionierte HTL-Lehrer in der Geschichte seines Heimatortes. Die Chronik reicht über 2000 Jahre zurück und liefert gleichzeitig einen Blick in die Zukunft.

„Wer zurückblickt, erkennt Zusammenhänge, versteht Veränderungen und kann einordnen, warum Dinge heute so sind, wie sie eben sind“, sagt Gerd Zebedin, pensionierter Mittelschulprofessor an der HTL Lienz. In seiner Chronik „Unser Dorf, unsere Geschichte, unsere Zukunft“ wirft der 66-Jährige interessante Blicke in die Geschichte seines Heimatdorfes Würmlach und wagt einen Ausblick in die Zukunft dieses Ortes auf der Gailtaler Schattseite. „Ich wollte in wenigen Monaten fertig sein, es wurden aber Jahre daraus. Die Gespräche mit den Ortseinwohnern eröffneten mir wertvolle Hinweise, denen ich im Zuge der vielen Recherchen gezielt nachging“, sagt Zebedin.

Würmlach leitet sich wahrscheinlich vom althochdeutschen Wurmilaha – ein Bach, der sich wie ein Wurm krümmt – ab, die erste urkundliche Erwähnung geht auf die Schenkung einer „Hube ad wurvinach“ um 1121 an das Kloster in Moggio zurück. Dieser Raum spielte aber schon 1000 Jahre vorher eine Rolle, darauf lässt der sogenannte Veneterstein oberhalb des Ortes als ältestes Schriftdenkmal Österreichs schließen. Pest, viele Kriege, Missernten, Brände, gierige Grundherrschaften, zahlreiche Naturkatastrophen und die Streitigkeiten mit Mauthen als Sitz der Gemeinde machten den Einwohnern das Leben schwer.

© KK/Hans Gastinger Aus der Chronik von Würmlach: Bauernfamilie bei der Arbeit

Allein um die stets desolate Valentinbachbrücke – sie trennt quasi die beiden Ortschaften – gab es ständig Streit. 1901 kam die Erlösung - Würmlach wurde selbstständige Gemeinde und blieb es bis 1973. In Sachen Gemeinschaft leisteten die Würmlacher immer wieder Pionierarbeit. Schon 1798 wird eine Schule erwähnt, 1876 wurde die Freiwillige Feuerwehr Würmlach gegründet, 1910 die erste Hochdruck-Wasserleitung errichtet, die 1916 mit zwölf Hydranten komplettiert wurde.

Zebedin: „1921 wurde das E-Werk am Würmlacher Bach gebaut.“ Als Begründung wurde die „allgemein herrschende Lichtnot“ angeführt. 1951 leitete der erste Traktor, ein Steyr-15, die technische Revolution in der Landwirtschaft ein. Ab 1965 rückte das Dorf in den Fokus der internationalen Energieversorgung, Würmlach wurde zum Drehkreuz für die Transalpine (TAL) und die Adria-Wien-Erdölpipeline (AWP). Gleich vier Priester brachte die Pfarre Würmlach hervor, zu Beginn des 20. Jahrhunderts zählte man über zwanzig gewerbliche Betriebe im Ort. Starke Kultur- und Brauchtumsvereine sorgen bis heute für ein bunt gefächertes Dorfleben.

„Ihr verfluchten Bosniaken“

In der Chronik kommen auch die heiteren Episoden, wie die „bosnische“ Vergangenheit, zur Sprache. Tatsächlich waren drei Würmlacher 1878 bei der Okkupation von Bosnien-Herzegowina dabei und prahlten bei ihrer Rückkehr in Mauthener Gasthäusern großspurig, dass sie eigenhändig den gefürchteten Rebellenführer Hadschi-Loja in einem Ofenloch gestellt und gefangengenommen hätten.

„Ihr verfluchten Bosniaken“ sollen die Mauthener geschrien haben. Es war gleichsam die Geburtsstunde der Würmlacher „Bosniaken“, die seit 1909 alle zehn Jahre zur Faschingszeit mit ihrer bosnischen Eisenbahn – auch diese denkwürdige Geschichte wird im Buch erzählt – nach Mauthen und Kötschach fahren. In einem Kapitel kommt Würmlachs Jugend zu Wort. „Diese Chronik richtet sich an alle, die Würmlach als ihre Heimat sehen oder sich diesem Ort verbunden fühlen“, sagt Zebedin, bei dem das Werk auch erhältlich ist. Unter der Adresse: 9640 Würmlach 117 oder Telefon: 0680-230 44 17.