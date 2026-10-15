In Leibnitz erklang die „Stunde der Musik“ zum 200. Mal

Mit Akkordeon, viel Leidenschaft und ehrenamtlichem Einsatz gestaltet Siegfried Bauer die „Stunde der Musik“ in Leibnitz. Nun wurde die 200. Ausgabe gefeiert.

„Der nächste Mann, dem wir uns widmen, heißt Eduard“, sagt Siegfried Bauer und greift zu seinem Akkordeon, Regina-Renate Novak beginnt zu singen. Bei „Keiner singt wie Eduard“ von Ilse Werner dauert es nicht lange, bis die Gäste im „Wohnzimmer Leibnitz“ mitsummen. Für Bauer ist es ein vertrauter Moment, diesmal aber ein besonderer: Am 14. Oktober fand seine „Stunde der Musik“ zum 200. Mal statt.

Dass Bauer einmal pro Woche ein Kaffeehaus in einen Treffpunkt für gemeinsame Musik verwandeln würde, hat viel mit seiner eigenen Geschichte zu tun. Schon mit zwölf Jahren lernte er Akkordeon, 1974 schrieb er seine ersten eigenen Stücke. Nach seiner Zeit als Lehrer wollte er seine Leidenschaft mit anderen teilen. 2020 trat er beim Seniorentreff „60+“ im Kulturzentrum Leibnitz auf, 2022 folgte die eigene Veranstaltungsreihe.

1 / 2 Siegfried Bauer spielt seit seinem 12. Lebensjahr Akkordeon © KLZ / Sarah Romauch

Seither gestaltet der 70-Jährige jeden Mittwochvormittag ehrenamtlich ein einstündiges Programm, das von Schlagern über volkstümliche Lieder bis zu Operetten reicht. Gitarrist Helmut Schweiger ist regelmäßig mit dabei, weitere Musiker wechseln je nach Ausgabe. Zum Jubiläum lautet das Motto „Männer“. Zarah Leanders „Er heißt Waldemar“ und Freddy Quinns „Hundert Mann, ein Befehl“ stehen ebenso auf dem Programm wie „Großvota“ von STS. Ingrid Steinkellner begleitet am Cello, Herman Wiegisser spielt Mundharmonika.

Die eigentlichen Mitwirkenden sitzen oft an den Tischen. Hermine Stadelmann ist erst zum zweiten Mal dabei, bei „Der Mörder ist immer der Gärtner“ singt sie begeistert mit. „Mir hat bis jetzt aber immer die Abwechslung der Lieder sehr gefallen“, erzählt sie. Für Gertrude Klein hingegen ist die „Stunde der Musik“ ein wöchentlicher Fixtermin – ein Tisch am Fenster ist für ihre Freundesgruppe stets reserviert. „Es ist beeindruckend – Siegfried kann einfach alles spielen“, sagt die Leibnitzerin. Ihre Freundin Maria Blühwald schätzt vor allem die Gesellschaft: „Ich finde es toll, dass wir hier jede Woche zusammenkommen und gemeinsam die Musik hören.“

1 / 2 Maria Blühwald (l.) und Gertrude Klein (r.) sind Stammgäste der „Stunde der Musik“ © KLZ / Sarah Romauch

Für Bauer sind solche Begegnungen der schönste Lohn. „Am meisten geht mir das Herz auf, wenn die Leute selbst Teil der Musik sind – das ist für mich ein Freudentränenmoment.“ Deshalb liegen neben Kaffee und Kuchen stets Liedtexte bereit. Nach 200 Ausgaben wird er in seiner Pension nicht müde, den Besuchern seine Leidenschaft weiterzugeben. „Ich bin froh, dass ich das alles noch so machen kann – und dass mein Terminkalender gefüllt ist mit Musik“, so Bauer.