Der Mensch ist immer noch Akteur und nicht das Opfer

Ausstellung im esc medien kunst labor: Könnte der Mensch Teil einer ökologischen Intelligenz werden und was passiert, wenn der Mensch überhaupt Geschichte ist?

Angesichts der aktuellen Entwicklungen nur nicht in Angst und Hoffnungslosigkeit erstarren, das war in etwa schon der Leitsatz der Vorgängerausstellung (RE)NEW im esc medien kunst labor. Mit dem zweiten Teil setzt man die Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt fort, wie Reni Hofmüller den Grundtenor der Schau umreißt: „Wo in der aktuellen Gegenwart stehen wir, was ist unsere Wirklichkeit mit all der Technologie, der wir zum Teil ausgeliefert scheinen? Zentral für uns ist die Frage, wie wir dahingehend unsere Selbstständigkeit und unser Selbstverständnis erhalten und auch stärken.“

Mit Hei Yuen Man und Minu Park sind zwei Künstlerinnen vertreten, in deren Heimatländern das Thema KI längst viel intensiver die Gesellschaft durchdrungen hat: China und Südkorea. Für die Chinesin Hei Yuen Man ist die KI auch Werkzeug in der künstlerischen Praxis, aber alles andere als eine Bedrohung, wie sie auf das Beispiel der Fotografie verweist: „Viele Künstler hatten während ihrer Entstehungszeit Angst, dass die Fotografie sie ersetzen und niemand mehr Gemälde kaufen würde. Doch danach entstanden viele verschiedene Kunstrichtungen. Es war wie eine kleine Renaissance.“

Der Mensch und die ökologische Intelligenz

In ihrer räumlichen Klanginstallation „Field“ können Besucherinnen und Besucher Teil eines Netzwerks sein, das sich an ein Myzelnetzwerk anlehnt. Kooperation und Zusammenarbeit in einem hybriden Kollektiv, das durch die Bewegung eines Individuums wächst und sich vernetzt. Sehr viel weitergedacht: Kann KI irgendwann ein Bindeglied sein, das die ökologische Intelligenz mit der menschlichen Intelligenz für eine kooperative Zusammenarbeit verbindet?

© Susanne Rakowitz „The Yellow Cyborg“ von Minu Park

„The Yellow Cyborg“ der Südkoreanerin Minu Park entspricht so ganz und gar nicht der Zukunfts- und Science-Fiction-Erzählung einer Überlegenheit gegenüber dem Menschen: Dieser Cyborg ist vielmehr ein surreales Konstrukt aus Versatzstücken. Sein „Kern“ ist jedoch menschlich – der Cyborg ist Minu Parks physische Umsetzung eines Gefühls der Unvollständigkeit, des Außenseitertums, das Abbild einer brüchigen Identität.

© Susanne Rakowitz „Dionae vertebralis“ von Giusy Amoroso

Bereits mit dem Post-Anthropozän beschäftigt sich die italienische Künstlerin Giusy Amoroso, deren Installation „Dionaea vertebralis“ irgendwie zwischen Science-Fiction und Grusel pendelt. Oder ist das die einzig evolutionsbiologisch logische Weiterentwicklung nach dem Menschen? Ihre Skelettinstallation hängt so herrlich steril am Tropf, nährt sich aus all dem toxischen Glumpert, das der Mensch so übriggelassen hat. Eine sehr intelligente Form der Erneuerung – ganz ohne den Menschen. Auch nicht unwitzig.

Die Maschine macht, und das unablässig: „Untitled #6“ des finnischen Künstlers Antti Kytömäki ist eine maximal reduzierte kinetische Skulptur, in der man sich gedanklich verlieren kann – über Maschinen, aber vor allem auch über den Menschen selbst.

(RE)NEW, Part II. Bis 13. November 2026. esc medien kunst labor. Bürgergasse 5, 8010 Graz. esc.mur.at.