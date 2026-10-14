Digitales Straßenmanagement: KI beurteilt Zustand von Leobens Straßen

Mit einem neuen digitalen Straßenmanagementsystem sollen Schäden und Straßenzustände in Leoben beurteilt werden. Helfen soll dabei Künstliche Intelligenz.

Bisher wurde der Straßenzustand laut Informationen der Stadtgemeinde Leoben durch laufende Beobachtungen, Schadensmeldungen und externe Befahrungen erfasst. Häufig wurden Schäden aber auch von Mitarbeitern der Stadt oder von Bürgern entdeckt und telefonisch oder per E-Mail gemeldet. Seit März 2026 ergänzt ein digitales Straßenmanagementsystem diese Arbeit und schafft eine laufend aktualisierte Datengrundlage, informiert Kerstin Neukamp, Pressesprecherin der Stadt Leoben.

„Das Prinzip ist unkompliziert: Ein eigens dafür vorgesehenes Smartphone wird an der Windschutzscheibe eines Fahrzeugs des Wirtschaftshofes befestigt“, erklärt Neukamp. Die Erfassung erfolge hauptsächlich im Rahmen der Künettenaufsicht. Bei Bedarf werden bestimmte Straßenabschnitte aber auch gezielt zur Zustandsbeurteilung befahren. Insgesamt umfasst das Netz rund 130 Kilometer Straßen und Radwege. Nicht befestigte Straßen wie Schotterstraßen können mit dem System nicht beurteilt werden.

© Leopress/vialytics Das digitale Straßenmanagementsystem macht den Zustand der Leobener Straßen sichtbar

Alle vier Meter

Alle vier Meter wird ein Bild der Straße aufgenommen, der Fahrer kann zudem Kommentare in das Handy einsprechen. Anschließend analysiert das System die Aufnahmen mithilfe von Künstlicher Intelligenz und ordnet diese in Zustandsklassen ein. Diese bilden eine Grundlage dafür, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen gezielter zu planen und werden vom Referat Facility Management und Tiefbau der Stadt fachlich bewertet.

Abgesehen von der Bewertung der Fahrbahnen soll mit dem System auch ein digitaler Überblick über das Inventar des öffentlichen Raumes entstehen – vom Mülleimer über Sitzbänke bis hin zu Straßenschildern. Zusätzlich kann die Anwendung für die interne Auftragsabwicklung genutzt werden. Zufällig aufgenommene Personen oder Kennzeichen sollen automatisch unkenntlich gemacht werden, betont man seitens der Stadtgemeinde.