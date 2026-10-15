Anwältin soll 1,6 Millionen Euro veruntreut haben: Neue Anzeigen

Steirische Juristin soll als Erwachsenenvertreterin über Jahre hinweg Gelder ihrer Klienten abgezweigt haben. Vor Prüfung durch die Rechtsanwaltskammer erstattete sie Selbstanzeige. Weitere Anzeigen in der Causa sind eingegangen.

Erwachsenenvertreter unterstützen Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen oder psychischen Erkrankungen dabei, ihre Angelegenheiten bestmöglich zu regeln. Die Begleitung durch einen „Sachwalter“ umfasst auch finanzielle Belange. Und genau dabei soll eine steirische Rechtsanwältin ins Kriminal abgedriftet sein – die Juristin steht nämlich im dringenden Verdacht, Gelder ihrer Klienten veruntreut zu haben.

Die Summe von unfassbaren 1,6 Millionen Euro steht im Raum. Unklar bleibt, ob dieser unterschlagene Betrag nicht noch weiter ansteigt. Denn nach Auffliegen der Causa im September sind noch weitere Fälle zur Anzeige gebracht worden. „Es ist korrekt, dass weitere Sachverhaltsdarstellungen eingegangen sind“, so Christian Kroschl, Sprecher der Grazer Staatsanwaltschaft zur Kleinen Zeitung. Ob sich die ergänzenden Fälle auf die bislang kolportierte Summe von 1,6 Millionen auswirken, sei noch nicht abschätzbar, betont der Behördensprecher: „Das ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt die einzelnen angezeigten Sachverhalte umfassend.“

Anwältin entzog sich der Aufsicht der Kammer

Der Stein kam ins Rollen, nachdem an einem Gericht Unregelmäßigkeiten in der Kontoführung der Erwachsenenvertreterin aufgefallen sind. Die Rechtsanwaltskammer wurde verständigt, diese forderte die Juristin zur Stellungnahme auf. „In solchen Fällen kommt es zu einer Sonderrevision“, erläutert der Präsident der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer, Michael Kropiunig. Wobei: Eine Kontrolle war in diesem Fall nicht mehr möglich – die Erwachsenenvertreterin hat nämlich ihr Mandat zurückgelegt, ihre Kanzlei ging in Konkurs. „Mit der Zurücklegung hat die Frau sich unserer Aufsicht entzogen. Die Vorgänge in der Kanzlei unterlagen damit nicht mehr unserer Aufsichtspflicht, sondern der des Gerichts“, so der Präsident. Überhaupt obliege die ganze Kontokontrolle während der Sachwalterschaft dem Gericht. „Sie war zwar Rechtsanwältin, aber sie war tätig als Organ des jeweiligen Pflegschaftsgerichts.“ Generell haben Erwachsenenvertretungen dem Gericht jährlich über die für die vertretene Person im vergangenen Jahr besorgten Angelegenheiten zu berichten und damit Rechnung zu legen.

Die Anwältin hat zeitgleich mit der Zurücklegung ihres Mandats jedenfalls umgehend Selbstanzeige erstattet. Die Beschuldigte selbst nannte dem Vernehmen nach dabei die Summe von 1,6 Millionen Euro, ihre Malversationen sollen schon im Jahr 2017 begonnen haben. Die Anwältin, heißt es, „bereut zutiefst“, was geschehen ist. „Für unseren Berufsstand ist diese Causa natürlich ein Horrorszenario“, heißt es in Anwaltskreisen. Wie es weitergeht? Die in Konkurs befindliche Kanzlei der steirischen Juristin wird von der Kammerkommission abgewickelt, die Opfer haben neue Erwachsenenvertreter zur Seite gestellt bekommen.