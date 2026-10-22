Wieso Polizisten aus Stadl im Sitzungssaal der Gemeinde arbeiten

Das achtköpfige Team der Polizeiinspektion Stadl an der Mur erhält einen modernen Arbeitsplatz. Während des Umbaus arbeiten die Polizisten im Sitzungssaal des Gemeindeamts.

Umgebaut wird aktuell die Polizeiinspektion Stadl, die sich im selben Gebäude wie das Gemeindeamt befindet. Da die bestehenden Räumlichkeiten nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen, wird der Arbeitsplatz der acht Polizistinnen und Polizisten entsprechend angepasst und erweitert. Die Erneuerung der Sanitäranlagen und Bereitschaftsräume steht ebenfalls auf dem Programm.

„Aufgrund der großen Entfernungen ist der Erhalt dieser Einrichtung besonders wichtig. Als Besonderheiten im Einsatzgebiet sind sicher die Gebirgsstraßen über die Flattnitz und die Turracherhöhe zu nennen“, so Johannes Rauter, Bürgermeister der Murauer Gemeinde Stadl-Predlitz. Im Winter führen die Polizistinnen und Polizisten auch den Pistendienst im Skigebiet Turracherhöhe durch.

Neuer „Arbeitsplatz“ während der Arbeiten ist für die Einsatzkräfte übrigens der Sitzungssaal der Hauseigentümerin, also der Gemeinde. Die Fertigstellung ist Anfang 2027 geplant. Die Kosten von rund 260.000 Euro sollen durch Mieteinnahmen refinanziert werden.