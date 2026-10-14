Mont Blanc ist zwei Meter höher

Der Mont Blanc, Frankreichs höchster Berg, ist laut einer neuen Messung fast zwei Meter höher als bei der letzten Messung im Jahr 2023. Wie die zuständigen Experten am Mittwoch mitteilten, ergab die Messung im vergangenen Monat, dass der Alpengipfel 4.807,47 Meter hoch ist und damit 1,88 Meter höher als 2023.

"Der Gipfel des Mont Blanc ist ständig in Bewegung", sagte der Chef-Vermesser des Départements Haute-Savoie, Jean des Garets, bei einer Pressekonferenz. "Jede individuelle Messung hat für sich genommen keine Bedeutung." Vielmehr gehe es darum, über einen längeren Zeitraum Messdaten zu sammeln, die dann ausgewertet würden.

Der Mont Blanc wird seit 2001 alle zwei bis drei Jahre vermessen. Die Fachleute versprechen sich davon Erkenntnisse über die Auswirkung des globalen Klimawandels auf die Alpen.

Die Gesteinsspitze des Berges liegt ungefähr 4.792 Meter über dem Meeresspiegel, aber die Höhe der Eis- und Schneeschicht darauf variiert abhängig von Wind und Wetter von Jahr zu Jahr. 2023 war der Mont Blanc um etwa zwei Meter im Vergleich zur vorherigen Messung 2021 geschrumpft. Dass die Größenangabe oft auf 4.810 Meter gerundet wird, findet Chef-Vermesser des Garets angesichts der Schwankungen "nicht verkehrt".

Das neueste Messergebnis beim Mont Blanc entspricht den Experten zufolge etwa seiner Höhe Ende des 19. Jahrhunderts. Der Mont-Blanc-Gipfel verändere sich vorerst "nicht bedeutend" unter dem Einfluss der Erderwärmung, sagte der Eis und Gletscher erforschende Glaziologe Luc Moreau.