Sparkasse Obervellach erstrahlt in neuem Glanz

Die Generalsanierung der Kärntner Sparkasse in Obervellach ist abgeschlossen. Sämtliche Serviceleistungen stehen den Kunden wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Das Sparkasse-Team in Obervellach freut sich über die neue Bank-Filiale

Nach einem fünfmonatigen Umbau zeigt sich die Kärntner Sparkasse in Obervellach in neuem Glanz. Die neu gestaltete Filiale mit modernen Beratungsräumen, Kassenbereich und der Selbstbedienungs-Zone mit allen notwendigen Servicegeräten steht den Kunden als modernes Beratungszentrum wieder vollumfänglich zur Verfügung.

„Mit der Generalsanierung unserer Filiale setzen wir ein deutliches Zeichen für das Mölltal. Wir investieren dort, wo Gemeinschaft gelebt und somit die regionale Wirtschaft gestärkt wird“, sagt Werner Pacher, Teamleiter Kärntner Sparkasse AG. Sie zählt als älteste Bank Kärntens. Erst kürzlich wurde der Meilenstein von rund 200.000 Kunden geknackt.