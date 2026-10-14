Abgeschnittene Finger, Hacker und Kärntens Sicherheit

Von intelligenten Tresoren bis zur Cyberkriminalität: Die SicherheitsExpo Alpe Adria zeigt bei ihrer Premiere in Klagenfurt, wie moderne Sicherheit funktioniert.

Schwarz, hochglänzend und spiegelnd: Der Tresor, den Hans Christian Kaiser am Stand von Burg-Wächter auf der SicherheitsExpo Alpe Adria in Klagenfurt präsentiert, könnte auch als edles Möbelstück durchgehen. Das Modell lässt sich unter anderem mit einem Fingerabdruck öffnen. Wer nun an Filmszenen denkt, in denen Verbrecher ihren Opfern kurzerhand einen Finger abschneiden, kann beruhigt sein. „Das funktioniert nicht“, erklärt Kaiser. Der Scanner benötige einen lebenden Finger.

Alternativ lässt sich der Tresor mit einem Zahlencode öffnen, auf Wunsch auch mit Zeitverzögerung. Das Sortiment reicht vom Hoteltresor bis zu großen Ausführungen für Unternehmen. „Tresore werden immer zu klein gekauft“, weiß Kaiser. Sein Tipp: Man sollte alles zusammentragen, was geschützt werden soll – ob Bargeld, Schmuck, Fotoalben oder die erste Haarlocke des Kindes – und noch etwas Platz dazurechnen.

Wenn der Tresor mitgenommen wird

Eine Familienanekdote zeigt, dass ein Tresor allein keine Sicherheit garantiert. Kaisers Mutter hatte sich einen kleinen Tresor gekauft und Bargeld von der Bank abgehoben. Kaiser nahm den unbefestigten Tresor kurzerhand unter den Arm und spazierte damit davon. Seine Botschaft: Das Geld gehört zurück auf die Bank und es muss ein ordentlicher Tresor her. „Bis zu einem Gewicht von einer Tonne müssen sie auch verankert werden. Auch aus versicherungstechnischen Gründen.“

© KLZ / Sandra Müllauer Aufbohren zwecklos, sagt der Experte

Die Modelle sind auch gegen Aufbohren geschützt. „In den Wänden gibt es einen Mechanismus mit Seilen. Wird so eines gekappt, kommt man gar nicht mehr rein.“ Dann wird ein zusätzlicher Sperrmechanismus ausgelöst. Dass sich unter Messebesuchern potenzielle Einbrecher befinden könnten, hält Kaiser für denkbar. „Ich glaube, ich habe bestimmt schon mal welche getroffen.“ Technische Geheimnisse werden allerdings nicht verraten. Das Unternehmen arbeitet sogar mit einem ehemaligen Straftäter zusammen, der heute Tresore auf ihre Sicherheit überprüft.

Kriminalität kennt keine Grenzen

Tresore sind jedoch nur ein Teil des Angebots der SicherheitsExpo. Die Palette reicht von Zutrittskontrollen über Drohnen bis zu Softwarelösungen. Die Messe richtet sich vor allem an Sicherheitsverantwortliche von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Blaulichtorganisationen.

© KLZ / Sandra Müllauer Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes

Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes, erklärte, wie sehr sich die Bedrohungen verändert haben. Allein im Jahr 2025 habe es in Österreich 111 Ransomware-Angriffe mit enormen Schäden gegeben. Während Wien bei klassischer Kriminalität mit rund 35 Prozent der Anzeigen der größte Hotspot ist, kennt die digitale Welt keine geografischen Grenzen. Ein Opfer könne in Kärnten sitzen, der Täter auf einem anderen Kontinent. Auch klassische Straftäter nutzen zunehmend digitale Technologien.

„Historischer Moment für Kärnten“

Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner, die Daniel Fellner bei der Eröffnung vertrat, sprach von einem „historischen Moment“. Auch Kärnten sei ständig Risiken ausgesetzt. Sie erinnerte an die Fluchtbewegungen im Jahr 2015 und den Hackerangriff auf die Landesregierung. Fake News und Spionage seien ebenfalls reale Herausforderungen.

© KLZ / Sandra Müllauer Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner

Neue Infrastrukturprojekte wie die Koralmbahn bringen neben Chancen auch Risiken mit sich. Umso wichtiger sind Wissen und geeignete Schutzmaßnahmen. Die Messe könnte wiederkommen: „Man hat mir gesagt, das ist nicht das letzte Mal, dass sie da sind.“

Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht

Auch die Technik entwickelt sich ständig weiter. Laut Thilo Könicke, dem Geschäftsführer des Messeveranstalters AFAG, können moderne Kameras erkennen, wenn jemand versucht, sie mit einem vorgehaltenen Bild zu täuschen. Was in „Mission: Impossible“ funktioniert, wird damit zunehmend schwieriger.

© KLZ / Sandra Müllauer Thilo Könicke, Geschäftsführer des Messeveranstalters AFAG

Hundertprozentige Sicherheit werde es dennoch nie geben, erklärt Könicke. Einbrecher würden eher das schwächer gesicherte Objekt wählen. Steht in einer Reihenhaussiedlung ein Haus mit Alarmanlage und Beleuchtung neben einem ungesicherten Gebäude, ist Letzteres das wahrscheinlichere Ziel. Das passt auch zu Kaisers Empfehlung, einen hochwertigen Tresor durchaus sichtbar aufzustellen. Denn wer den Aufwand erkennt, überlegt es sich möglicherweise noch einmal.

Sicherheit bleibt eine Männerdomäne

Bei all den technischen Möglichkeiten fällt beim Rundgang noch etwas auf. Frauen sind auf der Messe deutlich in der Minderheit. Unter den Ausstellern sind einige wenige zu finden, unter den Besuchern noch weniger. Ist Sicherheit also ein Männerthema? Könicke bestätigt, dass technische Fachmessen traditionell stark männerdominiert sind. Das ändere sich zwar zunehmend, eine eindeutige Erklärung für das Ungleichgewicht habe aber auch er nicht.

Die SicherheitsExpo Alpe Adria findet noch am Donnerstag von 9 bis 17 Uhr in Halle 4 statt. Begleitend gibt es Fachvorträge, am Donnerstag etwa über Cyberrisiken für Unternehmen und den Einsatz von Drohnen in der Sicherheitstechnik. Die Teilnahme ist im Messeticket enthalten. Tickets sind online erhältlich.