Liedertafel Erzberg gibt Erinnerungskonzert an verstorbenen Chorleiter

Die „Liedertafel Erzberg“ veranstaltet ein Erinnerungskonzert an ihren verstorbenen Leiter Hannes Brandegger. Auch die Chorgemeinschaft Trofaiach singt mit.

Am Donnerstag, dem 22. Oktober, veranstaltet die „Liedertafel Erzberg“ um 18 Uhr ein Erinnerungskonzert zu Ehren ihres verstorbenen Obmanns Hannes Brandegger im Eisenerzer Gewerkschaftshaus. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus traditionellen Chorliedern und modernen Stücken, zum Beispiel von STS und Udo Jürgens. Auch die Chorgemeinschaft Trofaiach singt mit.

Das Konzert soll an das langjährige Wirken und die musikalischen Verdienste des Obmanns erinnern. „Ohne ihn ist es viel schwieriger, den Chor singen zu lassen“, heißt es von der Liedertafel Erzberg. Dennoch werde der Chor auch künftig in reduzierter Besetzung bestehen bleiben. Daniela Mara übernimmt die Leitung des Chors im Rahmen der Musikschule Eisenerz.