Kärntner Betrieb schaffte sich 145-Tonnen-Bagger an

Die Wietersdorfer Alpacem GmbH nahm kürzlich einen Großhydraulikbagger in Betrieb. Es sei eine gezielte Investition in die Zukunft des Standortes.

Ein Einsatzgewicht von 145 Tonnen, eine maximale Ausbrechkraft von fast 54 Tonnen und rund elf Tonnen Gestein pro Löffel: Alpacem hat im Mergelbergbau am Standort Wietersdorf einen neuen Großhydraulikbagger in Betrieb genommen. „Damit sichern wir langfristig die Versorgung des Zementwerks Wietersdorf mit den Hauptrohstoffen Mergel und Kalkstein. Gleichzeitig sorgen moderne Maschinen für bessere Arbeitsbedingungen“, heißt es vom Unternehmen.

Der neue Großhydraulikbagger 6015 des Herstellers Caterpillar sei für die hohen Anforderungen im Mergelbergbau ausgelegt. Mit einem Löffelinhalt von 5,8 Kubikmetern löst er das Gestein aus dem Fels und belädt anschließend die Muldenkipper. Der Großhydraulikbagger ist weiters mit einer Schnellwechseleinrichtung ausgestattet, um in kurzer Zeit vom Felslöffel auf einen Reißzahn zu wechseln, um auch dickbankige Mergelschichten gewinnen zu können. Die Muldenkipper transportieren nach dem Beladen das gewonnene Material zur zentralen Brechanlage, wo es für die weitere Verarbeitung im Zementwerk aufbereitet wird.

„Mergel und Kalkstein bilden die wichtigsten natürlichen Rohstoffe für die Zementherstellung in Wietersdorf.“ Ihre kontinuierliche Gewinnung ist eine wesentliche Voraussetzung für den Betrieb des Werks. Die jährliche Abbaukapazität beträgt bis zu 1,2 Millionen Tonnen. Alpacem investiere daher regelmäßig in die Erneuerung seiner Bergbaugeräte, um den Abbau effizient und zuverlässig zu gestalten. „Mit dem neuen Großhydraulikbagger investieren wir gezielt in die Zukunft unseres Standorts. Eine zuverlässige Rohstoffversorgung ist die Grundlage für unsere Zementproduktion. Gleichzeitig ist es uns wichtig, unseren Mitarbeitern moderne und sichere Arbeitsbedingungen zu bieten. Die laufende Erneuerung unserer Bergbaugeräte leistet dazu einen wesentlichen Beitrag“, erklärt Florian Salzer, technischer Direktor bei Alpacem.

Die Wietersdorfer Alpacem GmbH gilt als Marktführer für Zement, Beton und Rohstoffe im Alpe-Adria-Raum. Mit insgesamt 760 Mitarbeitern werden an 29 Standorten in Österreich, Italien und Slowenien Zemente, Betone, Rohmaterialien, einschließlich Serviceleistungen, hergestellt.