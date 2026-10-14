Endlich: Das Lienzer Schwimmbad hat wieder einen Badwirt

Die Suche ist beendet, mit 3. November öffnet das Restaurant wieder seine Pforten. Die neuen Wirtsleute sind in der Region keine Unbekannten.

„Ja, wir haben jemanden.“ Spürbar erleichtert verkündet Elisabeth Blanik (SPÖ), Bürgermeisterin von Lienz, dass die langwierige Suche nach einem neuen Wirt für das Restaurant im städtischen Dolomitenbad ein Ende hat. „Wir haben gerade die Verträge unterschrieben“, sagt das Stadtoberhaupt gegenüber der Kleinen Zeitung. Es wird die Familie Temeltas sein, die den Badwirt schon ab November schaukeln wird.

Hilal Temeltas und seine Familie sind in der Region keine Unbekannten. Seit Jahren führen sie erfolgreich „die Alm“ auf dem Zettersfeld. In unmittelbarer Nähe zur Talstation des Steinermandl-Lifts verwöhnen sie im urigen Ambiente ihre Gäste im Sommer wie im Winter mit zumeist regionalen Köstlichkeiten. „Schwimmbad-Erfahrung“ bringen die Temeltas ebenso mit: Seit 2023 hatten sie die Pacht des Buffets im Erlebnisbad Oberdrauburg inne. Diese gibt man nun zugunsten des Dolomitenbads auf. „Da ist noch richtig viel zu tun, wir müssen es ganz neu aufbauen“, sagt Hilal Temeltas. Ab 1. November gilt der Pachtvertrag, am 3. November wird man im Vollbetrieb öffnen. Nur am Montag hat der Badwirt geschlossen – so wie Hallenbad und Sauna auch. Ausnahme sind Feiertage und die Tiroler Schulferien.

Fokus auf Hausmannskost und Gästewohl

„Hausmannskost wird es geben. Knödel, Kasspatzen, Schweinsbraten – so wie die Tiroler gerne kochen und essen“, gewährt Temeltas einen Blick auf die Speisekarte. Und der neue Badwirt will sich nicht nur an die Bad- und Saunabesucher richten. Von 8.30 Uhr bis 11 Uhr wird es ein All-you-can-eat-Buffet geben, am Mittag ein „Arbeiteressen“ für Beschäftigte aus der Umgebung. Auch am Abend will Temeltas auf das Wohl seiner Gäste achten: „Wenn das Bad um 21 Uhr schließt, schmeißen wir keinen raus. Jeder kann bei uns gemütlich zu Ende essen und bleiben.“ Ganz spontan hätte man sich entschlossen, den Badwirt zu übernehmen. Temeltas: „Meine Kinder hatten einen Schwimmkurs im Bad, da hat es mir immer so leid getan, dass das Lokal geschlossen war.“

© Stadt Lienz / Retter Schon in wenigen Wochen zieht wieder Leben in die Räume des Badwirts ein

Lange Suche nach der „Griechenpleite“

68 Sitzplätze umfasst das Restaurant im Obergeschoß, dazu kommt eine Galerie mit 35 Sitzplätzen für Restaurantbesucher in Badebekleidung sowie die Terrasse mit 45 Sitzplätzen. Seit Jänner stand dies alles leer. Davor waren es Miltiadis Dimitropoulos und Georgios Galanis, die im November 2023 mit ihrem Restaurant „Lemnos“ in das Dolomitenbad einzogen. Als Gesellschafter der „Ikaros Restaurant OG“ schlitterten sie jedoch Anfang des Jahres mit einem weiteren Restaurant in Greifenburg in den Konkurs. Ein Sanierungsverfahren sollte die Fortführung des „Lemnos“ retten, informierte Galanis damals. Dazu kam es nicht, die Stadtgemeinde Lienz löste den Pachtvertrag wenig später auf. Schon in den Monaten zuvor gab es immer wieder Diskussionen zwischen der Stadt und den zwei Griechen bezüglich der Pachthöhe.

Seitdem war man auf Wirtssuche, wobei Blanik bereits im Jänner gegenüber der Kleinen Zeitung ankündigte, dass man in Sachen Pacht gesprächsbereit sei: „Wir sind flexibel, wichtig ist die Versorgung.“ Für die Sommersaison sprang Shawqi Khaled im eigentlich zum Restaurant gehörenden Selbstbedienungs-Buffet im Freibad ein. „Die Pommes sind gesichert“, so Blanik im Mai in der Gemeinderatssitzung. Dies soll nun dank der Familie Temeltas wieder langfristig gelten.