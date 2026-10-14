LKW-Fahrer in Osttirol gestoppt: 75 Verstöße gegen Ruhezeiten

Ein ungarischer Klein-Lkw-Fahrer (47) wurde in Leisach kontrolliert. Für 75 Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten zahlte er eine Strafe im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Dienstagabend wurden bei der Kontrollstelle Leisach im Zuge der Kontrolle eines Klein-Lkw, welcher von einem 47-jährigen, ungarischen Staatsbürger gelenkt wurde, Unregelmäßigkeiten bei der Fahrerkarte festgestellt. Der Mann entnahm demnach mehrfach unbefugt die Karte, setzte die Fahrt ohne diese fort und fälschte dadurch die Aufzeichnungen des digitalen Kontrollgeräts.

Daraus resultierten insgesamt 75 Verstöße gegen die EG-VO, weshalb eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Eurobereich eingehoben wurde. Die EG-VO regelt europaweit einheitlich die Lenk- und Ruhezeiten sowie die Pausen von Lkw-Fahrern und Busfahrern. Des Weiteren wird der Lenker bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen Fälschung eines Beweismittels zur Anzeige gebracht.