„Ich will Social-Media-Themen journalistisch für meine Generation beleuchten“
Mit „Reel Talk“ startet der Streamingdienst Joyn ein Angebot für die Generation Z. Die erste Episode geht mit dem polarisierenden Thema „Tradwives“ live. Ein Gespräch mit Moderatorin und Erfinderin des Formates, Tanja Kreidenhuber.
Am kommenden Freitag startet auf der österreichischen Streamingsplattform „Joyn“ das Format „Reel Talk“. Darin werden Themen für eine junge Generation eingeordnet, aber der „Vodcast“ soll auch Spaß machen. Was aber genau ein „Vodcast“ ist, welche Gäste und Themen erwartet werden und warum Tanja Kreidenhuber, die das Format hosten wird, guter Journalismus bei Social Media Phänomenen so wichtig ist, erzählt sie im Gespräch.
Was bitte ist denn „Reel Talk“?
Tanja Kreidenhuber: „Reel Talk“ ist ein Interview-Vodcast, der aktuelle Trends, News aus der Popkultur & gesellschaftspolitische Themen behandelt. Er wird jetzt ab Freitag alle 14 Tage auf „Joyn“ und auf allen Podcast-Playern erscheinen
Sie selbst sollen für diese Reihe ja den Anstoß gegeben haben. Warum? Und worum geht es?
Ich selbst bin Fan von popkulturellen Analysen und auch von Themen, die auf Social Media präsent sind, aber mir hat eine tiefere und umfangreichere journalistische Einordnung bislang in Österreich gefehlt. Und ich finde, die muss es gerade heute zwingend geben. Ich gehöre mit 26 Jahren selbst zur Generation Z, deshalb ist mir das wichtig, aber es geht auch um generationenübergreifende Themen, die gemeinsam diskutiert werden können. Deswegen freu ich mich, dass wir das jetzt auf „Joyn“ umsetzen können.
Was darf man sich erwarten? Influencer, die Trends mitprägen oder Expertinnen und Experten, die sie einordnen?
Beides. Es werden einerseits Expertinnen zu Wort kommen, die große Social-Media-Trends einfach gut einordnen können und dann geht es andererseits aber auch gerade um jene Menschen, die bei der GenZ und der Gen Alpha besonders sichtbar sind, Also, ich spreche mit Content Creatoren und schau auf ihre Erfolge, aber auch auf deren Herausforderungen.
Wer kommt in die ersten Episoden?
Den Start macht das Thema „Tradwives“ und da ist Barbara Haas (Redakteurin der Kleinen Zeitung, Amn. d. Red) zu Gast, die sich in ihrem Buch sehr intensiv mit dieser Sehnsucht nach alten Rollen auseinandergesetzt hat. In den nächsten Folgen kommen Creatoren, wie die Comedy-influencerin Mimisglobe oder Reality-Star Satansbratan oder auch Künstler wie Cosmo. Also manchmal überwiegt die Unterhaltung, manchmal das Hinterfragen eines Trends, wie auch mit der Kulturwissenschaftlerin Elisbeth Lechner, wo es um „SkinnyTok“ gehen wird.