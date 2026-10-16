Tanja Kreidenhuber: „Reel Talk“ ist ein Interview-Vodcast, der aktuelle Trends, News aus der Popkultur & gesellschaftspolitische Themen behandelt. Er wird jetzt ab Freitag alle 14 Tage auf „Joyn“ und auf allen Podcast-Playern erscheinen

Sie selbst sollen für diese Reihe ja den Anstoß gegeben haben. Warum? Und worum geht es?

Ich selbst bin Fan von popkulturellen Analysen und auch von Themen, die auf Social Media präsent sind, aber mir hat eine tiefere und umfangreichere journalistische Einordnung bislang in Österreich gefehlt. Und ich finde, die muss es gerade heute zwingend geben. Ich gehöre mit 26 Jahren selbst zur Generation Z, deshalb ist mir das wichtig, aber es geht auch um generationenübergreifende Themen, die gemeinsam diskutiert werden können. Deswegen freu ich mich, dass wir das jetzt auf „Joyn“ umsetzen können.