„Billionaires Night“: HAK Voitsberg lädt zum glanzvollen Maturaball

Der Maturaball der HAK Voitsberg am 17. Oktober steht unter dem Motto „Billionaires Night – Glanz in der Bilanz“. Sämtliche Karten sind bereits ausverkauft.

Seit Wochen fiebern die Maturantinnen und Maturanten der HAK Voitsberg ihrem Maturaball entgegen. Unter dem Motto „Billionaires Night – Glanz in der Bilanz“ laden sie am Samstag, dem 17. Oktober, zu einer glamourösen Ballnacht in die Stadtsäle Voitsberg ein. Bereits im Vorfeld konnten sie eine positive Bilanz verbuchen: „Wir sind ausverkauft. An der Abendkassa gibt es nur noch wenige Restkarten“, freut sich Jana Penz vom siebenköpfigen Maturaballkomitee.

Einlass ist ab 19 Uhr, um 20.30 Uhr wird der Abend mit zwei Polonaisen eröffnet. Die Choreografien, die moderne und klassische Elemente verbinden, hat Pierre Gider mit den Maturantinnen und Maturanten einstudiert. Passend zum Motto werden die Stadtsäle in den Farben Schwarz und Gold elegant dekoriert.

Tanz und Schauspiel um Mitternacht

Bei der Mitternachtseinlage wird mit tänzerischen Einlagen und Schauspiel für Unterhaltung gesorgt. Außerdem dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein Schätzspiel sowie die Kür des Ballkönigs und der Ballkönigin freuen. Für Musik und eine volle Tanzfläche sorgt die Party- und Showband „Smash“. In der Disco legen die DJs von „RM Disco“ auf.

Die zahlreichen organisatorischen Aufgaben bedeuteten für die drei Maturaklassen viel Arbeit. „Es ist nicht leicht, die ganzen Vorbereitungen neben dem Schulalltag unterzubringen. Uns wird viel abverlangt, aber die Vorfreude auf unseren Maturaball ist riesig“, sagen die Maturantinnen Jana Penz und Katharina Krammer. Sie hoffen, dass die Ballnacht allen Gästen als unvergessliches Erlebnis in Erinnerung bleibt.

Nächster Ball im November

Der nächste Maturaball im Bezirk Voitsberg findet am 14. November im Volksheim Köflach statt. Das BG/BRG/BORG Köflach lädt unter dem Motto „8 Jahre All In – 85 Asse trumpfen auf“ zu einem festlichen Abend ein. Am 21. November 2026 folgt der Maturaball der HLW Lipizzanerheimat Köflach unter dem Motto „Matura à la carte – Der Abschluss eines 5-Gänge-Menüs“ in den Stadtsälen Voitsberg. Den Abschluss bildet am 28. November 2026 der Maturaball der HTL Voitsberg, der unter dem Motto „Von der Skizze zur Legende – Ein Abend, der Geschichte schreibt“ ebenfalls in den Stadtsälen Voitsberg über die Bühne geht.